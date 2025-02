A derrota do Manchester United para o Tottenham Hotspur, pela Premier League, escancarou novos problemas na equipe comandada por Rúben Amorim. Contratado no decorrer de 2024-25 para desfazer o clima ruim criado pelo trabalho questionável de Erik ten Hag, o português ainda não conseguiu deslanchar na área técnica, e o time ocupa apenas a 15ª colocação na liga.

Questionado sobre o que levou à derrota para os Spurs, com gol solitário do meia James Maddison, Amorim foi conciso e afirmou não ter preocupações com seu futuro na área técnica do maior campeão da Inglaterra.

- O que levou à derrota foi que eles fizeram um gol, e nós não conseguimos. Tivemos as oportunidades para isso. Meu trabalho é muito, muito difícil aqui, mas não tenho preocupações com meu futuro. Eu odeio perder, esse sentimento é o pior que existe. Mas estou confiante no que sei fazer, e quero voltar a vencer os jogos - afirmou o lusitano.

O revés sofrido em Londres marcou a 12ª derrota na competição nesta temporada. Os Red Devils não perdiam tantos jogos dentro das 25 primeiras rodadas de Campeonato Inglês desde a temporada 1973-74, quando foram rebaixados para a segunda divisão sob o comando de Tommy Docherty. Além disso, no recorte das últimas 12 rodadas, foram oito as oportunidades em que a equipe saiu de campo sem pontuar; somente Leicester (9) e Southampton (10), os dois últimos colocados na tabela, superaram a marca negativa.

- Todos na equipe sentem que estamos próximos do nosso objetivo, e não quero mudar muito os jogadores quando estamos chegando perto. Precisamos aceitar esse período de transição e não fugir de nós mesmos. Vai doer hoje, perder muitas partidas é complicado, mas estamos crescendo gradualmente e aprendendo muito. E em uma semana, muita coisa pode mudar - completou Rúben.

👹 United de Amorim tem 'pedreira' pela frente

A derrota derrubou os mancunianos para 15º. Entretanto, o desespero não é tão grande, já que o Ipswich Town, primeiro time dentro do Z-3, tem ainda 12 pontos a menos (29 a 17 para o United). Na próxima rodada, os Diabos Vermelhos terão a dura missão de visitar o Everton no Goodison Park, no sábado (22), pela 26ª rodada da Premier League.