O Manchester City venceu o Newcastle por 4 a 0, dentro de casa, neste sábado (15), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. Omar Marmoush foi o destaque da partida marcando os seus três primeiros gols como um citizen na mesma partida, enquanto James McAtee marcou o quarto gol da equipe.

Como foi o jogo entre Manchester City e Newcastle?

Buscando reabilitação após a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid na terça-feira (11), pela Champions League, o City começou a partida de forma agressiva. O time de Guardiola chegou a ter cerca de 90% de posse de bolas nos primeiros dez minutos de jogo, porém sem criar grandes oportunidades de gol.

Até que aos 18 minutos, o goleiro Ederson achou um lançamento em profundidade para Marmoush sair nas costas da defesa dos Magpies e finalizar nas saída do goleiro Dubravka, abrindo o placar para o City e marcando seu primeiro gol com a camisa azul.

Além de ser o primeiro tento de Omar Marmoush com a camisa do Manchester City, este gol também marcou a sexta assistência de Ederson em sua passagem na Premier League, um recorde absoluto entre os goleiros.

O segundo gol do egipcío não demorou pra sair. Aos 23 minutos, enquanto se infiltrava na defesa do Newcastle, o camisa 7 do City recebeu passe de Gündogan dentro da grande área e finalizou no canto para ampliar o placar.

Aos 32 minutos, Savinho bateu a marcação de Lewis Hall em jogada individual pela direita e tocou rasteiro para Marmoush no meio da grande área, com o egipcío marcando seu terceiro gol e anotando um hat-trick.

No segundo tempo, em ritmo mais cadenciado, o City administrou sua vantagem, enquanto o atordoado Newcastle tentava se recuperar na partida.

O quarto e último gol da partida saiu de uma jogada de escanteio. Após a cobrança na área, Haalanda desviou de cabeça e a bola sobrou na pequena área para o jovem James McAtee fechar a conta e confirmar de vez os três pontos que recolocaram o Manchester City no G4.

Omar Marmoush marcou um hat-trick na vitória por 4 a 0 do City contra o Newcastle (Foto: Oli Scarff/AFP)

O que vem por aí?

O Manchester City se manterá focado no jogo decisivo da próxima quarta-feira (19), quando visitará o Real Madrid no Santiago Bernabéu para disputar o jogo de volta do play-off do mata-mata da Champions League. Após perder o jogo de ida por 3 a 2 dentro de casa, o time de Guardiola precisa de um vitória por um gol de diferença para levar o confronto para a prorrogação, ou vencer por dois gols ou mais para se classificar diretamente para as oitavas de final.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 4 X 0 NEWCASLTE

25ª RODADA DA PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

⚽ Gols: Marmoush (19', 24' e 33') e McAtee (84')

🟨 Cartões amarelos: Bruno Guimarães (50')

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Dias, Khusanov e Stones; González, Gündogan; Marmoush; Savinho, Foden e Haaland.

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Dubravka; Trippier, Schar e Burn; Hall; Tonali, Willock e Bruno Guimarães; Murphy, Gordon e Isak.