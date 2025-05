O Manchester City desperdiçou a última chance de conquistar um título na temporada 2024/25 ao perder para o Crystal Palace, no sábado, a decisão da Copa da Inglaterra. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, Pep Guardiola demonstrou confiança em garantir vaga direta na próxima Champions League e projetou as duas últimas partidas do clube na Premier League, que impacta diretamente na classificação.

No entanto, o treinador do time inglês fez uma importante observação: se eles não conseguirem se classificar ao principal torneio europeu na próxima temporada é porque não mereceram.

— Vamos nos classificar para a Champions League. Penso nisso, precisamos de duas vitórias. O Bournemouth será o primeiro passo para terminar em terceiro, esse é o nosso objetivo. Nós faremos isso. É uma partida importante, claro. Não me lembro de uma temporada nos últimos 14 ou 15 anos em que não quiséssemos estar na Liga dos Campeões.

E completou: — Mas se não estivermos lá, é porque não merecemos, e estaremos jogando a Liga Europa. É o que é.

Enquanto Newcastle, Chelsea e Aston Villa têm 66 pontos cada, o Manchester City aparece em sexto, com 65, porém com um jogo a menos. A última vez que o time de Guardiola ficou de fora da Champions foi na temporada 2009/10.

O time entrará em campo buscando apagar a derrota para o Crystal Palace por 2 a 0, em Wembley. Sobre a perda do título, Guardiola disse que a prioridade é em projetar o compromisso importante pela Premier League, não em analisar o que já passou.

— Não, eu não vi (lances do jogo), estou focado no Bournemouth. Quando temos apenas dois ou três dias, não há muito tempo. Talvez eu veja algo hoje à noite e mostre aos jogadores amanhã, mas agora nosso foco está no Bournemouth.

Retorno de Rodri e adeus de De Bruyne

Durante a coletiva, Guardiola indicou possível retorno de Rodri à equipe principal. O vencedor da Bola de Ouro sofreu grave lesão e, desde então, não atua pelo Manchester City. No entanto, segundo o treinador espanhol, o volante está evoluindo no tratamento e será reavaliado. Além disso, falou sobre o planejamento de rodar o elenco dando descanso aos jogadores que estiveram em campo em Wembley.

— Vamos ver. Alguns jogadores estão melhores. Rodri está melhorando a cada dia. Vamos ver. Nós decidiremos amanhã (se os finalistas serão poupados). Aqueles que jogam ficarão felizes, mas aqueles que não jogam, não ficarão. Decidiremos amanhã.

A partida desta terça-feira, além de ser importante na briga pela vaga da Champions League, também marcará o adeus de Kevin De Bruyne ao Etihad. O belga confirmou que deixará o clube ao fim da temporada, quando encerra seu contrato.

Pep Guardiola e Kevin De Bruyne durante partida entre Crystal Palace e Manchester City (Foto: Glyn Kirk/ AFP)

Embora possa ser a última dança no estádio do City, Guardiola não cravou a presença de De Bruyne entre os 11 iniciais. Além disso, afirmou que o desejo do jogador é que a equipe vença o duelo por conta da vaga no torneio europeu.

— O que De Bruyne quer é que vençamos para podermos jogar a Liga dos Campeões no ano que vem. Eu decidirei quais jogadores são os melhores para jogar contra o Bournemouth. De Bruyne terá os minutos que merece, essa será a melhor homenagem à sua carreira. Ele é uma lenda deste clube, nossos sucessos nos últimos anos não teriam sido possíveis sem jogadores como ele.

Em busca de um novo clube, o meio-campista de 33 anos afirmou que está em conversas com equipes que demonstraram interesse em contratá-lo. Algumas, inclusive, irão disputar o Mundial de Clubes, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos. Sobre o assunto, Guardiola disse não ter falado com De Bruyne sobre o assunto.

