Jornalista detona atitude de Guardiola após City perder o título: ‘Para variar’

Com a derrota na decisão da Copa da Inglaterra, Guardiola faz sua pior temporada no Manchester City desde 2016/2017. O treinador ficou sem conquistar títulos com o clube inglês pela segunda vez desde a sua chegada na equipe do Etihad Stadium. Após a partida, o jornalista Gabriel Vaquer falou sobre a atitude do treinador.

- Para variar, quando Guardiola perde, mete um "isso não é justo". Toda vez que ele perde título é a mesma coisa. Parece que só o método dele é o método para ganhar títulos e jogar futebol. Alguém tem que dizer ao Guardiola que o futebol não é dele, como muitas vezes acha que é.

Além do vice na FA Cup, Guardiola foi eliminado com o Manchester City nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa e nos playoffs da Champions League. Embora a Premier League não tenha encerrado, a equipe ocupa a 6ª colocação e não tem chances de título.

Em 2016/2017, o Manchester City de Guardiola também caiu nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, nas oitavas de final da Champions League e nas semifinais da Copa da Inglaterra. Naquela ocasião, o clube do espanhol encerrou a Premier League na 3ª colocação.

Neste momento, os Sky Blues buscam uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões via Campeonato Inglês. A equipe caiu para a 6ª colocação após as vitórias do Chelsea sobre o Manchester United e do Aston Villa sobre o Tottenham, mas com um jogo a menos em relação aos adversários.

Quando Guardiola e Manchester City voltam a jogar?

Na terça-feira (20), o Manchester City encara o Bournemouth, às 16h (de Brasília), com o objetivo de retomar a 4ª colocação e, talvez, ultrapassar o Newcastle. No próximo fim de semana, a equipe de Guardiola encerra a temporada visitando o Fulham.