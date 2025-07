Fifa define arbitragem para a final do Mundial entre Chelsea e PSG

A Fifa definiu a equipe de arbitragem de Chelsea x PSG, pela final do Mundial de Clubes. A partida acontece no domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília). Alireza Faghani, da Austrália, apita o jogo.

continua após a publicidade

Os auxiliares serão Anton Shchetinin e Ashley Beecham, também da Austrália. O 4° e 5° árbitros serão Facundo Tello e Gabriel Chade, da Argentina.

Quem é o árbitro de Chelsea x PSG?

Alireza Faghani é iraniano, naturalizado australiano, que faz parte do quadro da Fifa desde 2008, um ano depois de apitar a primeira divisão iraniana pela primeira vez. Após se mudar para a Austrália em 2019, foi contratado pela A-League (Liga Australiana de Futebol) para compôr o quadro de arbitragem do campeonato. Acredita-se que o motivo da mudança esteja relacionado ao seu apoio aos protestos de Mahsa Amini.

continua após a publicidade

Faghani esteve nas últimas duas Copas do Mundo. Em 2018, apitou quatro partidas, inclusive a vitória do Brasil por 2 x 0 sobre a Sérvia. Além disso, ele também arbitrou um dos grandes jogos da competição, o 4 x 3 da França em cima da Argentina, pelas oitavas de final.

Em 2022, Faghani apitou mais um jogo do Brasil. Coincidentemente, contra o mesmo adversário e com o mesmo placar de 2018 (2 x 0 na Sérvia). A participação dele na competição se encerrou no 2 x 0 de Portugal diante do Uruguai. As duas partidas foram na fase de grupos.

continua após a publicidade

Nesta edição do Mundial de Clubes, Alireza Faghani apitou apenas uma partida. Foi o empate entre Al Ahly e Inter Miami, na abertura da competição.

Equipe de arbitragem de Chelsea x PSG

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shchetinin (Austrália) e Ashley Beecham (Austrália)

🖥️ VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

🖥️ AVAR: Tatiana Guzman (Argentina)

Luis Enrique na beira do campo em PSG x Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional