Chelsea e PSG se enfrentam em duelo válido pela grande final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami, o Bayern de Munique e o Real Madrid na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave.

Final Mundial de Clubes

Já os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e PSG, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x PSG

Final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦁 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro.

❓ Dúvida: Moisés Caicedo (lesão no tornozelo sofrida).

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

❌ Desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández (suspensos).