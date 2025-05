City bate Fulham e garante vaga na próxima Champions

Com a vitória sobre o Fulham neste domingo (25), o Manchester City a 71 pontos e terminou a Premier League na 3ª colocação, garantindo a vaga na próxima edição da Champions League. Os gols foram marcados por Ilkay Gundogan aos 21 minutos com uma bela finalização de bicicleta e por Erling Haaland aos 72 minutos em cobrança de pênalti.

Como foi o jogo entre Fulham e Manchester City

O primeiro tempo foi equilibrado, com as equipes criando boas ocasiões de gol, mesmo apesar de um domínio maior do City na posse de bola (65%). O placar foi aberto por Gundogan aos 21 minutos com uma finalização acrobática dentro da pequena área.

Com o decorrer da primeira etapa, o Fulham tentou responder com chances criadas por Adama Traoré, Andreas Pereira e Tom Cairney. Até que aos 42 minutos, Harry Wilson obrigou o goleiro Ederson a fazer uma boa defesa, evitando o gol de empate.

Mesmo sem muitas pretensões no campeonato, o Fulham não se entregou e tentou buscar o empate. Contudo, o time de Marco Silva não teve sucesso, com o City ampliando o placar para 2 a 0 aos 72 minutos com um penalti convertido por Erling Haaland.

O que vem por aí?

A temporada está encerrada de vez para o Fulham, com os londrinos terminando o campeonato na 12ª colocação com 54 pontos. Enquanto o City irá se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa, que se inicia no próximo mês. O time de Guardiola estrea na competição no dia 18 de junho contra o Wydad Casablanca.

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM 0 X 1 MANCHESTER CITY

38ª RODADA DA PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres(ING)

⚽ Gols: Ilkay Gündogan (21'); Erling Haaland (72')

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Bernd Leno, Kenny Tete, Joachim Andersen, Antonee Robinson, Tom Cairney, Sasa Lukic, Andreas Pereira, Raul Jimenez, Harry Wilson e Adama Traoré

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Ruben Dias, Ilkay Gundogan; Nico González, Bernardo Silva; Omar Marmoush; Jeremy Doku e Erling Haaland.

O Manchester City venceu o Fulham por 2 a 0 e conseguiu se classificar para a próxima edição da Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

