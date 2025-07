Torcida do Arsenal faz petição contra contratação de jogador do Chelsea

O Arsenal enfrenta questionamentos e pressão da torcida contra a provável contratação de Noni Madueke, atacante do Chelsea. Na tentativa de manifestar a rejeição à negociação, torcedores dos Gunners assinaram uma petição contra a chegada do jogador no "Change.org", plataforma online que permite pessoas criarem e assinarem petições para promover causas sociais e influenciar tomadores de decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A iniciativa foi publicada na última quarta-feira (9), sob o título #NOTMADUEKE (Madueke Não) e já ultrapassa 4 mil assinaturas. A reação, no entanto, também gerou divisão entre torcedores do clube inglês nas redes sociais.

continua após a publicidade

Madueke tem sido alvo de críticas por seu comportamento dentro e fora de campo. Recentemente, o técnico do Chelsea deu a entender que o jogador não está feliz no clube e que está livre para sair do rival do Arsenal. O jogador já levantou dúvidas sobre sua disciplina nos treinos, e caiu de produção nos últimos jogos.

Provável chegada de Madueke, do Chelsea, ao Arsenal

O Arsenal está perto de acertar a compra de Madueke, jogador do Chelsea. O acordo entre os dois rivais londrinos está listado em 50 milhões de euros (R$ 323,8 milhões na cotação atual), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Petição de torcedores do Arsenal contra a contratação de Madueke (Foto: Reprodução/Change.org)

Além do atacante, os Gunners já têm outros nomes concretizados como transferências. O goleiro Kepa Arrizabalaga, o volante Zubimendi e o meia Norgaard já foram anunciados como reforços para o elenco de Mikel Arteta.

➡️ Lenda do Arsenal contesta contratação de jogador do Chelsea e cobra clube: ‘Precisa explicar’

Números de Madueke pelo Chelsea em 2024/25

⚽ 46 jogos

⌛ 2.644 minutos em campo

🥅 11 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 27 vitórias

🟰 9 empates

❌ 10 derrotas

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.