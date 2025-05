Após se despedir dos torcedores do Manchester City em seu último jogo na Inglaterra, Kevin De Bruyne está na busca de um novo clube para a próxima temporada - e o Napoli deve ser o seu destino. Em festa de comemoração após vencer o Scudetto, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, deixou claro que De Bruyne está praticamente fechado com o clube italiano, e ainda afirmou que o belga "já comprou uma mansão" na cidade.

O Napoli foi campeão italiano pela segunda vez em três temporadas após vencer o Caglirari por 2 a 0 na última rodada do campeonato. Nesta segunda-feira, o elenco e comissão técnica do time foram comemorar a conquista em um ônibus aberto pelas ruas de Nápoles, movendo multidões de torcedores. Na comemoração, o presidente De Laurentiis deixou escapar a situação encaminhada de De Bruyne com o Napoli à TV italiana "Rai 2".

— Eu realmente acho que o Kevin De Bruyne vai se juntar a nós agora. Sei que ele já verificou algumas coisas, ou acredito até que já comprou uma belíssima mansão… Esta manhã fiz uma videochamada com ele, a esposa e o filho de nove anos, e foi uma visão maravilhosa — afirmou o dirigente.

Quando perguntado se a negociação estava, portanto, fechada, De Laurentiis se esquivou.

— Ainda não. Enquanto não estiver preto no branco, não é notícia — completou.

De saída do City, De Bruyne negocia com o Napoli

Alvo do Napoli, Kevin De Bruyne durante partida pelo Manchester City (Foto: Darren Staples/AFP)

O futuro de Kevin de Bruyne, craque do Manchester City, está mais perto do Napoli. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o meio-campista já avançou nas conversas com a diretoria, e deve tomar uma decisão sobre seu futuro nos próximos dias.

As partes tratam de um vínculo que terá três anos de duração, expirando ao final do primeiro semestre de 2028. Ao todo, De Bruyne embolsará quase R$ 110 milhões no período se aceitar a proposta, além de luvas e bônus.

