Vicente del Bosque, treinador da Espanha no título da Copa do Mundo de 2010, abriu o jogo de maneira inesperada sobre uma polêmica na decisão que marcou a conquista exatamente 15 anos depois. Um lance protagonizado por Nigel de Jong, da Holanda, que acertou dura entrada em Xabi Alonso, foi analisado pelo comandante de maneira irrisória.

Segundo o técnico, Howard Webb, árbitro que conduziu o confronto na África do Sul no dia 11 de julho daquele ano, acertou ao não apresentar o cartão vermelho para o volante holandês. À época, a decisão causou controvérsia, visto que não houve disputa da bola por parte de Nigel.

- Na época, achei que ele deveria ter sido expulso. A ação foi claramente para cartão vermelho. Mas com o passar do tempo, acho que foi bom ele não ter sido. Webb estava arbitrando a maior partida do mundo, que é a final da Copa. Ele julgou que não deveria deixar uma equipe com um jogador a menos, e acho que fez a coisa certa - analisou Del Bosque.

👀 Relembre o lance:

🟥 Espanha venceu a Copa do Mundo mesmo após polêmica

Apesar da situação que prejudicou a Fúria, o primeiro título mundial aconteceu ainda assim. Depois de um empate sem gols no tempo normal, os dois times foram à prorrogação. Restando quatro minutos para o fim, Andrés Iniesta recebeu na área e bateu forte para anotar o único gol do confronto e garantir à Espanha a conquista inédita em Johannesburgo.

Vicente del Bosque assumiu a Espanha em 2008, após a saída de Luis Aragonés e o título da Eurocopa, e deu sequência ao trabalho do ex-jogador. Em sua trajetória, também conquistou o continental em 2012, mas foi vice na Copa das Confederações do ano seguinte, diante do Brasil, e caiu ainda na fase de grupos do Mundial de 2014, perdendo para a própria Holanda no estágio inicial do torneio.

