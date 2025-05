Salah revela bastidores de quase saída do Liverpool após proposta da Arábia

Após renovar o contrato com o Liverpool até meados de 2027, o atacante Mohamed Salah revelou, em entrevista canal de televisão egípcio "On Sport", que as propostas da Arábia Saudita para adquirir o jogador eram tentadoras. O ídolo dos Reds havia recebido uma proposta de no valor de 500 milhões de libras (575,8 milhões de euros) para ir ao país do Oriente Médio, e a extensão do vínculo com o clube inglês deu fim a uma das maiores "novelas" recentes do futebol europeu.

— Foi uma boa oportunidade para mim. Se eu não tivesse renovado com o Liverpool, isso teria acontecido. Minhas relações com os dirigentes da SPL (Saudi Pro League) são muito boas, conversamos muito e as negociações foram sérias — revelou Salah.

A decisão de permanecer em Anfield, no entanto, reflete o desejo de Salah de continuar competindo em alto nível na Europa e seguir com seu legado vestindo a camisa do Liverpool. Desde sua estreia, em agosto de 2017, o egípcio coleciona recordes e marcas no clube.

Além da chance de ampliar ainda mais seus impressionantes números e conquistas no Liverpool, o novo vínculo de Salah com os Reds envolveu um aumento salarial para o atacante, que já é o mais bem pago do elenco. Com a renovação, o camisa 11 ganhará mais de R$ 13,3 milhões mensais, cerca de R$ 3.082.524 por semana, conforme noticiado pelo jornal "The Sun", da Inglaterra.

Temporada histórica de Salah pelo Liverpool

Mohamed Salah celebra renovação contratual com o Liverpool (Foto: Reprodução/Twitter)

Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da Premier League. Na competição, o egípcio jogou todos os 38 jogos, marcando 29 gols e distribuindo 18 assistências, totalizando 47 participações. O camisa 11 termina o campeonato como o grande artilheiro, com uma distância de seis gols para o segundo colocado e também como o maior garçom, com uma distância de cinco passes para gol.

Com a marca conquistada na última rodada, Salah igualou os números de dois ídolos ingleses na Premier League. Na temporada 1993/94, Andrew Cole fez 34 gols e deu 17 assistências pelo Newcastle, somando 47 participações. Mesmos números de Alan Shearer, que na temporada 1994/95 fez 34 gols e deu 13 assistências pelo Blackburn Rovers.

Vale ressaltar que, na época, a Premier League tinha 42 rodadas e a contabilização das estatísticas não era feita de foma oficial pela liga. Portanto, Salah bateu o recorde se considerado o números de rodadas a menos que disputou.

