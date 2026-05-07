Rayan pode disputar Champions já na próxima temporada; entenda

O Bournemouth está a poucos passos de fazer história. A equipe de Rayan, ex-Vasco, que vive uma sequência de 15 jogos invictos na Premier League, ocupa atualmente a sexta posição da tabela e sonha com uma vaga inédita na próxima edição da Champions League. Para isso, porém, o clube precisa torcer por uma combinação específica de resultados envolvendo o Aston Villa na final da Europa League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a Inglaterra garantida na quinta posição do ranking de coeficiente da Uefa, a Premier League assegurou uma vaga extra na Champions League da temporada 2026/27. Isso significa que os cinco primeiros colocados da liga nacional já garantem classificação para a principal competição europeia.

continua após a publicidade

No momento, Arsenal, Manchester City e Manchester United já têm vagas asseguradas na próxima Champions, enquanto Liverpool (4º) e Aston Villa (5º) aparecem na sequência, ambos com 58 pontos. O Bournemouth é o sexto, com 52 pontos – seis atrás da dupla – mas ainda tem chances matemáticas de alcançar a zona de classificação direta.

O cenário que pode levar o Bournemouth, de Rayan, à Champions

A rota mais viável para os Cherries na Champions League, no entanto, não passa pela quinta posição. O principal caminho depende do desempenho do Aston Villa na Europa League.

continua após a publicidade

Caso o time vençam o torneio e terminem o Campeonato Inglês exatamente na quinta colocação, a vaga extra da Premier League na Champions será repassada ao sexto colocado. Isso abriria as portas da elite europeia para o Bournemouth, Brentford ou Brighton, que brigam ponto a ponto pela posição.

A explicação para essa regra está na forma como a Uefa distribui as vagas. O quinto lugar da Premier League garante classificação para a Champions por meio do European Performance Spot (EPS). Se o Aston Villa vencer a Europa League e terminar em quinto, a vaga do EPS é repassada ao sexto colocado.

Briga acirrada pela sexta posição

A corrida pelo sexto lugar está longe de estar definida. Nos cálculos do supercomputador da Opta, o Bournemouth aparece como ligeiro favorito para terminar na posição, com 33,5% de chance, seguido de perto por Brighton (32,1%) e Brentford (17%). Chelsea (3,9%) e Fulham (4,4%) ainda mantêm chances remotas.

Nesse cenário, a probabilidade de o Bournemouth se classificar para a Champions League via sexta posição é de 4,4%, de acordo com as simulações da Opta – basicamente, a chance de o Aston Villa vencer a Europa League e terminar em quinto lugar.

Para o brasileiro Rayan, atacante de 19 anos contratado pelo Bournemouth em janeiro, essa seria uma oportunidade histórica. O jovem, que chegou ao clube vindo do Vasco da Gama e rapidamente se adaptou ao estilo intenso da Premier League, já soma gols importantes na sequência invicta da equipe. A classificação para a Champions aceleraria sua projeção internacional e aumentaria exponencialmente o valor de mercado do atacante.

Rayan e Evanílson comemoram gol na vitória do Bournemouth sobre o Crystal Palace (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Além do cenário envolvendo o Aston Villa, há outra possibilidade: se o Nottingham Forest vencer a Europa League, também se classificará para a Champions League, independentemente de sua posição na tabela da Premier League – mesmo que termine na zona de rebaixamento. Nesse caso, a Inglaterra poderia ter até seis representantes na próxima edição do torneio.

A final da Europa League acontece poucos dias antes da última rodada da Premier League, o que significa que os resultados da competição europeia influenciarão diretamente as estratégias dos clubes ingleses na reta final do campeonato.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade