Ex-Flamengo sonha em disputar Champions League e Copa do Mundo

Um dos grandes destaques do Real Betis na temporada, o zagueiro Natan vive um momento de afirmação no futebol europeu. Sob o comando do experiente Manuel Pellegrini, o ex-defensor do Flamengo e do RB Bragantino tornou-se peça fundamental na engrenagem dos Verdiblancos, unindo solidez defensiva e qualidade na saída de bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Natan em ação pelo Flamengo em partida contra o Fluminense em 2021 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

O zagueiro que é constantemente elogiado pela sua solidez defensiva e por ajudar na construção do jogo, Natan atrai o interesse de diversos clubes europeus. O brasileiro, antes de chegar à cidade de Sevilla, na Espanha, teve uma curta passagem pelo futebol italiano, no Napoli.

continua após a publicidade

O zagueiro que foi campeão brasileiro vestindo a camisa do Flamengo é peça chave no esquema de Manuel Pellegrini e foi o jogador mais utilizado pelo treinador argentino.

— Joguei 41 partidas e, graças a Deus, não tive nenhuma lesão porque me cuido bem. Estou feliz, estou jogando e sempre quero jogar — afirmou o jogador.

continua após a publicidade

Natan em ação pelo Real Bétis em La Liga (Foto: Reprodução / Instagram)

Atualmente na 5ª posição de La Liga com 53 pontos, o Real Betis encara uma reta final decisiva. Embora a distância para o Atlético de Madrid (4º colocado) seja de 10 pontos com apenas quatro jogos restantes, o brasileiro mantém o otimismo, priorizando consolidar a posição atual enquanto observa a zona de classificação para a Champions.

— Sabemos que nos restam quatro jogos muito importantes e o que está em nossas mãos é garantir o quinto lugar. Esperamos que isso nos dê a classificação para a Liga dos Campeões; caso contrário, jogaremos na Liga Europa. Vamos tentar fazer um bom trabalho nestas últimas partidas — disse o zagueiro do Real Bétis sobre a possibilidade de disputar a Champions League na próxima temporada.

Mesmo com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, Natan ainda quer jogar este Mundial vestindo a Amerilinha, sob o comando de Carlo Ancelotti.

— Jogar uma Copa do Mundo é o sonho de todo jogador. Sei que é difícil porque há muitos jogadores na minha posição fazendo uma ótima temporada, mas estou trabalhando para isso. Espero que Ancelotti possa me incluir nessa lista; se ele decidir me convocar, estarei disponível e muito feliz. Seria a realização de um sonho para mim e para toda a minha família. Quero jogar nesta Copa do Mundo, mas espero ter mais duas Copas do Mundo pela frente para poder realizar esse sonho — concluiu Natan.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.