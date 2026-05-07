Torcida aponta responsável em briga no Real Madrid: 'Acabou'

Nesta quinta-feira (7), surgiu um novo capítulo da novela polêmica que o Real Madrid vem vivendo recentemente. A tensão no vestiário atingiu um novo patamar, segundo informações do jornal "Marca", Valverde e Tchouaméni se envolveram em um novo confronto, classificado internamente como "muito grave". O episódio causou uma grande repercussão entre torcedores, que apontou um culpado.

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Internautas acusam Mbappé como culpado por briga no Real Madrid

A briga ocorreu durante a sessão de treinos. De acordo com fontes do vestiário ouvidas pelo Marca, Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni logo pela manhã, iniciando um clima hostil que se estendeu à atividade. Ao final do treinamento, os dois protagonizaram uma discussão acalorada. No lance, de forma involuntária pelo francês, Valverde sofreu um corte, obrigando-o a ser encaminhado ao hospital.

A gravidade da situação levou o clube a promover uma reunião de emergência minutos após o ocorrido. Nenhum jogador deixou a Cidade Esportiva, instalando-se um gabinete de crise sem precedentes. O diretor-geral José Ángel Sánchez compareceu ao local, e o clube já

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Tensão entre Valverde e Tchouaméni se originou no dia anterior

O clima no elenco do Real Madrid segue cada vez mais tenso. Após uma discussão áspera na quarta-feira (6), Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni voltaram a se desentender nesta quinta (7). Segundo o jornal Marca, o primeiro atrito começou após uma entrada dura em treino, com troca de empurrões e discussão que se estendeu até o vestiário. Fontes ligadas ao clube afirmam que o novo episódio foi ainda mais grave.

O ambiente conturbado se soma a outros problemas recentes no vestiário merengue. Há algumas semanas, Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras também protagonizaram um atrito, com relatos de agressão do zagueiro alemão. Já Kylian Mbappé virou alvo de críticas internas após viajar à Itália durante recuperação de lesão.

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➡️Valverde e Tchouaméni se envolvem em nova confusão; uruguaio é levado ao hospital

A crise acontece às vésperas do clássico contra o FC Barcelona, no domingo (10), no Camp Nou. O Real Madrid precisa vencer para seguir vivo na disputa de La Liga, enquanto um empate garante o título ao rival catalão.

A provável segunda temporada seguida sem títulos importantes deve provocar mudanças profundas no clube. O técnico Álvaro Arbeloa não deve permanecer no cargo em 2026/27, e a imprensa espanhola aponta José Mourinho como favorito do presidente Florentino Pérez para assumir o comando do time.