Em alta na Ásia, ex-Palmeiras entra do radar de clubes brasileiros

O atacante João Pedro, ex-Palmeiras, voltou a figurar no radar de grandes clubes brasileiros. Aos 33 anos, o jogador do Qatar SC soma 23 gols na temporada e é monitorado por São Paulo, Atlético-MG, Bahia e Corinthians, que já sondaram o atleta nas últimas temporadas.

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Na Qatar Stars League, João Pedro anotou 16 gols em 21 jogos, com média de um gol a cada 119 minutos. Considerando também a QSL Cup, o centroavante balançou as redes 23 vezes em 26 partidas. Os números o colocam como o segundo maior artilheiro brasileiro entre todas as ligas árabes (Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes).

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João Pedro em ação no Qatar SC (Foto: Amir Laoueien/Qatar SC)

João Pedro é destaque no Oriente Médio

Em nove temporadas atuando no Oriente Médio, João Pedro construiu um histórico de referência em gols na região: são 131 tentos marcados em competições árabes em mais de 233 jogos oficiais. Ele passou por sete clubes em três países: Arábia Saudita (Al Taawoun e Al Fateh), Emirados Árabes (Al Wasl, Al Wahda, Baniyas e Al Dhafra) e, desde 2025, comanda o ataque do Qatar SC.

O desempenho do atacante lhe rendeu uma posição entre os sete brasileiros mais decisivos, segundo o ranking do CIES Football Observatory, que ainda o colocou entre os 80 melhores jogadores do mundo.

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Revelado pelo Ferroviário, João Pedro passou pelo Fortaleza e teve destaque nas categorias de base e no time B do Palmeiras. Antes de construir sua trajetória no mundo árabe, o atacante também acumulou experiências no futebol europeu, com passagens por Espanha e Portugal. Agora, seu nome volta a ser cogitado no Brasil para a próxima janela de transferências.

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