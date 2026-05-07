Na MLS, Lucas Halter planeja retorno depois da Copa após grave lesão

Na Major League Soccer (MLS), Lucas Halter planeja retornar aos gramados depois da Copa do Mundo após uma grave lesão sofrida. Defensor do Houston Dynamo, o atleta descolou dois músculos do osso do adutor em confronto com o Portland Timbers, no dia 14 de março.

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Três dias após sofrer a lesão, Lucas Halter precisou passar por cirurgia, mas já realiza trabalhos leves em treinamentos no campo. O zagueiro já realiza trabalhos físicos, mas também com bola, embora ainda não esteja fazendo atividades com o elenco.

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Lucas Halter planeja voltar aos gramados 100% recuperado de sua lesão durante uma pré-temporada que será realizada após a Copa do Mundo. Neste ano, a MLS sofrerá uma paralisação de quase dois meses entre maio e julho por conta do torneio da Fifa.

Contratado no início da temporada, Lucas Halter foi titular nos três primeiros jogos do Houston Dynamo, que teve duas vitórias e uma derrota com o brasileiro em ação. Atualmente, a equipe ocupa a 8ª colocação da Conferência Oeste e está em zona de classificação para os playoffs.

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O Houston Dynamo ainda tem mais cinco jogos por fazer antes da paralisação das competições nos Estados Unidos para o início da Copa do Mundo, sendo quatro jogos da MLS e um da US Cup.

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