O lateral-esquerdo Mendy sofreu uma lesão grave na partida contra o Espanyol, no último domingo (3), mas as informações sobre o real período de recuperação do francês divergem entre os veículos de imprensa espanhóis. Enquanto "Marca" e "AS" noticiam que o jogador ficará afastado por aproximadamente cinco meses, a rádio "COPE" afirma que o problema é muito mais sério: uma ruptura de tendão com separação óssea, que pode tirar Mendy dos gramados por, no mínimo, um ano.

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O Real Madrid anunciou oficialmente na última segunda-feira (4) que o jogador sofreu uma "lesão no tendão reto femoral da perna direita", sem detalhar a gravidade do quadro. A comunicação do clube deixou margem para diferentes interpretações sobre o futuro do defensor.

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O francês se lesionou aos 14 minutos do confronto no duelo contra o Espanyol, vencido pelos Merengues por 2 a 0. Mendy caiu sozinho após disputar uma bola, seguiu a coxa direita e deixou o campo apontando para a região da lesão, sendo substituído por Fran García. Aos poucos, os exames realizados nos dias seguintes começaram a traçar o cenário de sua recuperação.

Mendy saindo de campo após lesão (Foto: Reprodução/X)

De acordo com as informações publicadas pelo Marca e pelo AS, a lesão de Mendy é uma ruptura no tendão do reto femoral da perna direita – uma recaída, já que ele havia sido operado no mesmo local em abril de 2025, o que o afastou por quase seis meses.

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Os dois diários esportivos afirmam que o lateral será submetido a uma cirurgia na próxima segunda-feira (11), na França, e não na Finlândia – como havia sido cogitado, seguindo o exemplo da bem-sucedida operação de Militão pelo renomado Dr. Lempainen. A expectativa, segundo essas fontes, é que o tempo de recuperação seja de cerca de cinco meses, o que significa que Mendy só poderá retornar aos gramados em outubro de 2026, perdendo o início da próxima temporada.

O AS ainda destaca que o jogador tem contrato com o Real Madrid até 2028 e que o clube sempre honra os compromissos com atletas lesionados, especialmente aqueles que, como Mendy, já arriscaram a saúde em diversas ocasiões defendendo a camisa merengue.

Mendy pode ter recuperação maior

No entanto, o jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio COPE, trouxe uma informação muito mais preocupante. Segundo fontes ouvidas pelo veículo, a lesão de Mendy não é uma ruptura comum, mas sim uma ruptura de tendão com separação óssea — ou seja, o tendão se desprendeu completamente do osso.

Nesse cenário, o tempo estimado de recuperação não é de cinco meses, mas de pelo menos um ano. A COPE também não descarta a possibilidade de que, caso a reabilitação não evolua favoravelmente, o lateral de 30 anos possa ser forçado a encerrar prematuramente a carreira.

A cirurgia, de acordo com a mesma fonte, está mantida para segunda-feira, na França, e a partir dela começará a contagem regressiva para um longo período de reabilitação. O Real Madrid, ciente da gravidade, terá que se planejar para ficar sem seu lateral esquerdo por toda a próxima temporada.

O que se sabe ao certo

Independentemente da versão, há consenso entre todos os veículos sobre alguns pontos:

Mendy sofreu uma ruptura no tendão do reto femoral da perna direita.

A cirurgia será na próxima segunda-feira (11), na França.

O lateral está fora do clássico contra o Barcelona deste domingo (10), no Camp Nou.

Ele não atuará mais nesta temporada.

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