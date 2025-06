Após temporada histórica em 2024/25, o Barcelona planeja reformulação de peças pontuais do elenco para a próxima temporada. Nesse sentido, a lista de saídas do clube da janela de transferências do verão europeu tem sete jogadores do plantel principal: Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Ronald Araújo, Ansu Fati, Pau Víctor, Iñaki Peña e Pablo Torre.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Assim como em anos anteriores, o Barça volta a lidar com restrições orçamentárias impostas por regras do Fair Play Financeiro da La Liga. A diretoria do clube catalão busca um ajuste sua folha salarial para atender ao limite de gastos estabelecido pela liga nacional, o que pode forçar saídas de atletas com vencimentos mais altos.

continua após a publicidade

Dessa maneira, jogadores titulares e com história na instituição estão como nomes negociáveis. No clube desde 2014, Ter Stegen enfrenta incertezas por parte da comissão técnica após sofrer uma grave lesão no último ano. A provável chegada de Joan García, de 24 anos, aumentou a concorrência na posição. Aos 33 anos, o alemão tem mais três temporadas de contrato, mas seu futuro no clube começa a ser questionado.

Outro nome que pode deixar o elenco é Ronald Araújo. O zagueiro uruguaio, que também passou um longo período lesionado, perdeu espaço para os defensores Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. Segundo informações da imprensa espanhola, a partir de julho, a cláusula de rescisão contratual do defensor será reduzida para 70 milhões de euros, o que pode facilitar uma eventual transferência.

continua após a publicidade

Frenkie de Jong, por último, é o caso mais delicado. Titular do time de Hansi Flick na última temporada, o meia tem vínculo com a entidade até 2026, sem garantias de permanência após o prazo. Em tentativas de negociação passadas, não houve acordo.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.