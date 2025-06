Lamine Yamal publica foto com alvo do Barcelona no mercado

Lamine Yamal deu indícios de um acerto do Barcelona com um de seus alvos no mercado de transferências do verão europeu. Trata-se de Nico Williams, jogador destaque do Athletic Bilbao e que forma dupla com o ponta-direita na Espanha.

Yamal utilizou sua conta no Instagram para publicar uma foto abraçando Nico em partida da Fúria. Nas redes sociais, torcedores ligaram o post do jovem diamante catalão a um possível acordo entre as partes para o movimento.

Lamine Yamal publicou foto nas redes sociais como forma de incitar chegada de Nico Williams ao Barcelona (Foto: Reprodução)

Segundo o jornal "Sport", o Barça se reuniu, através de seu diretor esportivo Deco, com os agentes de Williams para tentar se aproximar da transferência nas últimas horas. A cláusula de rescisão do atleta com os bascos está avaliada em cerca de 62 milhões de euros (quase R$ 400 milhões na cotação atual). Arsenal e Bayern de Munique também estão de olho no atleta e podem entrar na corrida.

O contrato de Nico Williams com o Bilbao tem duração até o fim do primeiro semestre de 2026. Com isso, o Athletic planeja estender o vínculo para mexer na multa rescisória e ter mais calma na venda. Caso não consiga negociá-lo nem estender o vínculo, o jogador já poderá assinar um pré-contrato em janeiro.

Nico, de apenas 22 anos, foi revelado nas categorias de base do clube basco e, rapidamente, teve influência no time titular, ao lado do irmão mais velho, Iñaki. Até o momento, são 167 partidas realizadas, com quase 60 participações diretas em gols e o título da Copa do Rei de 2023/24. O bom desempenho lhe rendeu a titularidade na Espanha, onde, sob o comando de Luis de la Fuente, foi um dos pilares do título europeu de 2024, fazendo dupla com Lamine Yamal com a bola e nas comemorações.

🔢 Dupla com Yamal no Barcelona? Números de Nico Williams pelo Bilbao

⚽ 167 jogos

🥅 31 gols

📤 28 assistências

🏆 Título: Copa do Rei de 2023/24