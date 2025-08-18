menu hamburguer
Futebol Internacional

Goleiro do Arsenal faz declaração sobre Matheus Cunha: ‘Difícil’

Camisa 10 do Manchester United virou assunto após estreia na Premier League

Matheus Cunha em campo na partida entre Manchester United e Arsenal na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/08/2025
14:16
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a vitória por 1 a 0 do Arsenal sobre o Manchester United, na primeira rodada da Premier League, o goleiro Raya aproveitou para comentar sobre o atacante Matheus Cunha. Apesar da derrota, os Red Devils fizeram uma boa partida e criou diversas chances e, para o arqueiro dos Gunners, o brasileiro foi um dos que deu mais perigo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Na estreia pela equipe de Ruben Amorim, Matheus Cunha deu muita dinâmica ao sair da posição de falso nove e receber a bola entre a defesa e o meio-campo dos Gunners, criando oportunidades de gols e participando da construção. Para Raya, a finalização do atacante brasileiro foi a mais difícil de defender.

— A defesa no chute do Cunha foi difícil. Para ser honesto, eu nem sei como defendi, foi muito perto dos meus pés — disse o goleiro do Arsenal em entrevista ao canal inglês "Sky Sports".

Contratado como principal reforço do ano, Cunha foi titular na estreia da Premier League e no primeiro compromisso preparatório da temporada, no empate sem gols contra o Leeds United. Diante do Arsenal, o brasileiro participou ativamente do jogo, com 35 toques na bola e um passe decisivo, além de levar constante perigo ao gol adversário com quatro finalizações. Mostrou força nos duelos individuais, vencendo sete disputas no chão, e com quatro dribles certos.

Próximos passos do Manchester United

Com a derrota, os Red Devils ficaram em 15º, enquanto os Gunners assumiram o sexto lugar. Em busca do primeiro triunfo oficial em 2025/26, a equipe terá pela frente o Fulham, em duro confronto no Craven Cottage, em Londres (ING), marcado para o domingo (24), às 12h30 (de Brasília).

Matheus Cunha finaliza para o gol em partida entre Manchester United e Arsenal na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

