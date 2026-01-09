Manchester City x Exeter City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Inglaterra
Confira todas as informações do duelo válido pela terceira rodada
Manchester City e Exeter City se enfrentam neste sábado (10), às 12h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester City chega ao confronto com uma sequência de 11 jogos de invencibilidade, embora venha de três empates consecutivos na Premier League. Mesmo assim, a equipe aparece como ampla favorita na FA Cup, competição na qual é a atual vice-campeã e faz sua estreia nesta fase. Na liga, os Cityzens seguem na vice-liderança, mas viram a distância para o Arsenal aumentar para seis pontos.
O Exeter City disputa sua terceira partida nesta edição da Copa da Inglaterra após eliminar Halifax e Wycombe, ambos sem sofrer gols e com seis marcados. Na terceira divisão, porém, o cenário é mais irregular: a equipe ocupa a 14ª colocação, com 30 pontos em 24 jogos, e soma cinco vitórias, quatro derrotas e um empate nas últimas dez partidas da temporada.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Exeter (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Man City 🆚 Exeter City
3ª rodada — Copa da Inglaterra
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Adam Herczeg
🚩 Assistentes: Callum Gough, Conor Brown e Sam Mulhall (quarto árbitro)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
James Trafford; Rico Lewis, Khusanov, Max Alleyne e Nico O'Reilly; Rodri, Reijnders e Phil Foden; Rayan Cherki e Jérémy Doku; Haaland.
Exeter City (Técnico: Gary Caldwell)
Joe Whitworth; Ed Turns, Jack Fitzwater e Luca Woodhouse; Ilmari Niskanen, Jack McMillan, Ethan Brierley e Liam Oakes; Reece Cole, Akeel Higgins e Jayden Wareham.
