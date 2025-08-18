menu hamburguer
Futebol Internacional

Com gol de empate no fim, Thomas Müller tem estreia frustrada na MLS

Alemão teve gol anulado e viu brasileiro decidir

Thomas Müller
imagem cameraThomas Müller estreou pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Foto: Rich Lam/AFP)
João Pedro Rodrigues
Vancouver (CAN)
Dia 18/08/2025
13:28
Thomas Müller estreou pelo Vancouver Whitecaps, pela 27ª rodada da Major League Soccer (MLS), contra o Houston Dynamo. O astro alemão entrou no segundo tempo da partida com o placar 1 a 0 para a equipe canadense, teve um gol anulado e viu um brasileiro estragar a festa ao empatar o duelo nos acréscimos.

➡️ Convocação de Neymar vira manchete em jornal espanhol, que crava: 'Sofrerá'

Após passagem histórica pelo Bayern de Munique, por onde conquistou todos os títulos possíveis, com 33 no total, Müller acertou com o Vancouver Whitecaps, da MLS, na sequência do Mundial de Clubes. Atualmente, o time canadense é o terceiro colocado na Conferência Oeste, com 46 pontos, em 26 partidas disputadas.

Estreia de Müller pelo Whitecaps na MLS

Müller entrou em campo aos 16 minutos, com a partida 1 a 0 para o Whitecaps, com gol de Brian White, aos seis minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Logo em seus primeiros toques na bola, chegou a ampliar o placar para o Vancouver, após encher o pé de fora da área ao aproveitar sobra da defesa do Houston, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na reta final, com o duelo equilibrado, o Houston Dynamo chegou ao gol de empate aos 46 minutos, com gol do meia ex-São Paulo, José Arthur. Com pouco tempo, Müller e o Whitecaps não conseguiram o gol da vitória.

José Arthur empatou o duelo nos acréscimos (Foto: Elizabeth Ruiz Ruiz/AFP)
José Arthur empatou o duelo nos acréscimos (Foto: Elizabeth Ruiz Ruiz/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A próxima partida do Vancouver Whitecaps será contra o St. Louis City, no sábado (23), às 22h30, no BC Place, no Canadá.

🔢 Números de Müller em Vancouver Whitecaps 1x1 Houston Dynamo

⌛ 30 minutos em campo
⚽ 27 ações com a bola
✅ 83% de acerto nos passes (19 de 23)
❌ 5 posses perdidas
🔪 1 interceptação

Thomas Müller estreou pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Foto: Rich Lam/AFP)
Thomas Müller estreou pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Foto: Rich Lam/AFP)

