Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre Vini Jr e Mbappé juntos
Dupla atuou uma vez junta sob comando de Xabi Alonso
Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso abriu o jogo sobre a possibilidade de Vini Jr e Mbappé atuarem juntos em campo. Em coletiva, o treinador pediu que todos os atletas sejam conscientes nos momentos defensivos e ofensivos da partida.
- É uma questão de que todas as linhas sejam conscientes. Para os atacantes, é importante que ao voltar não fiquem sem marcação, mas também que quando a gente estiver no ataque, a linha defensiva empurre (o time). Queremos funcionar como equipe. Isso vai nos ajudar para que as distâncias sejam menores quando defendermos e atacarmos. É muito importante ser consciente disso. Creio que demos um passo à frente no Mundial. É algo que temos presente e temos trabalhado.
Sob comando de Xabi Alonso no Mundial de Clubes, Vini Jr e Mbappé iniciaram apenas um jogo pelo Real Madrid na competição, justamente na derrota para o PSG por 4 a 0, na semifinal. O francês desfalcou o elenco nas três primeiras partidas devido a uma gastroenterite e iniciou os duelos das oitavas e quartas de final no banco de reservas e entrando no segundo tempo.
Nesta terça-feira (19), o Real Madrid estreia na La Liga diante do Osasuna com a expectativa de que Vini Jr e Mbappé iniciem como titulares. Sem Bellingham, existe a dúvida se Xabi Alonso manterá a mudança no esquema promovida no Mundial de Clubes com a presença de quatro meio-campistas ou se o treinador iniciará a partida com três atacantes.
