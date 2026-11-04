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Goleiro do Andorra FC se pronuncia após morte de atacante do Tenerife

Jesús Owono quebra o silêncio após envolvimento em tragédia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 13:58
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Jesús Owono em ação pelo FC Andorra
Jesús Owono em ação pelo FC Andorra (Foto: Divulgação)

Goleiro do Andorra FC, Jesús Owono se pronunciou pela primeira vez após o envolvimento na morte de Jesús de Miguel. Em jogo válido pela segunda divisão espanhola, o arqueiro saiu de sua área com o objetivo de encerrar um contra-ataque, mas acertou o atacante do Tenerife, que sofreu uma parada cardíaca no gramado e não resistiu após dois dias no hospital.

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Massacrado nas redes sociais, Jesús Owono quebrou o silêncio através das plataformas oficiais do Andorra FC. O goleiro lamentou o falecimento do companheiro de profissão e revelou como tem vivido nos últimos dias desde a tragédia que abalou o mundo do futebol.

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- Estes são os dias mais difíceis da minha vida . Estou lutando para encontrar as palavras e achando muito difícil processar tudo o que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Penso nele , em sua família e em todas as pessoas que o amavam. Sei que haverá muitas questões a serem resolvidas e enfrentarei tudo o que vier com o máximo respeito . Mas agora, honestamente, não consigo pensar em nada além de Jesús e da dor que estamos sentindo. Descanse em paz , Jesús.

Apesar do julgamento das redes sociais, Jesús Owono vem recebendo apoio de nomes ligados ao futebol, como Jorge Valdano, Santiago Cañizares e Luis Enrique. O goleiro foi expulso do jogo entre Andorra FC e Tenerife após o choque que culminou na morte de Jesús de Miguel e deverá cumprir a sanção após a retomada da competição.

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Jesús de Miguel, ex-atacante do Tenerife morto após choque com goleiro do FC Andorra
Jesús de Miguel, ex-atacante do Tenerife morto após choque com goleiro do FC Andorra (Foto: Divulgação/Tenerife)<br>

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