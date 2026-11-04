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Filipe Luís prioriza corrigir comportamento do Monaco após tropeços

Técnico brasileiro se prepara para encarar o Nordsjaelland na Conference League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 14:51
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Filipe Luís em coletiva de imprensa do Monaco antes de jogo da Conference League
Filipe Luís em coletiva de imprensa do Monaco antes de jogo da Conference League (Foto: Divulgação/Monaco)

Técnico do Monaco, Filipe Luís prioriza corrigir comportamentos do elenco para reencontrar o caminho das vitórias. Nesta quinta-feira (5), o clube francês encara o Nordsjaelland , pela 3ª rodada da Conference League, e busca se recuperar dos recentes tropeços na Ligue 1.

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- Áreas para melhorar? (Sorri) Os jogadores sabem, mas prefiro não falar muito. Trata-se principalmente de comportamento sem a bola para proteger melhor a equipe, porque estivemos muito expostos. Sempre disse que minhas ideias sobre como defender não são boas nem ruins, são apenas minhas, e são diferentes. O Paris conseguiu furar nossa pressão com muita facilidade, mas precisamos corrigir algumas coisas. Nosso time é jovem, não podemos esquecer disso, e essas coisas podem acontecer.

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Em coletiva, Filipe Luís declarou que vê o próximo compromisso do Monaco na Conference League como chave para dar um passo rumo à classificação ao mata-mata. E o treinador não escondeu o desejo em vencer para retomar a confiança dos jogadores.

- Vencer é tudo. Podemos falar o quanto quisermos sobre processos, modelos, confiança… sobre muitas coisas, mas no futebol, a única coisa que importa são os resultados! Vencer é o que nos move, e esta partida contra o Nordsjælland é uma grande oportunidade para vestirmos com orgulho o escudo do AS Monaco em nossa camisa, porque temos uma grande responsabilidade de jogar bem e vencer. Nosso adversário tem o mesmo desejo, mas, como eu disse, meus jogadores estão realmente motivados para voltar aos trilhos.

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Na Conference League, o Monaco de Filipe Luís possui duas vitórias em duas partidas e busca manter o 100% de aproveitamento. A equipe vem de dois jogos consecutivos sem triunfos, mas vê a chance de ganhar uma injeção de ânimo para retomar a confiança também no Campeonato Francês.

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