Convocado por Ancelotti, Alisson Santana é exaltado na imprensa portuguesa

Convocado por Ancelotti, Alisson Santana chamou a atenção da imprensa portuguesa no duelo entre Shakhtar Donetsk e Sporting. Em confronto da 4ª rodada da Champions League, os Leões venceram os ucranianos por 1 a 0, mas a surpresa da lista da Seleção Brasileira impressionou.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Um dos principais veículos de Portugal, o jornal "A Bola" fez um artigo dedicado a atuação de Alisson Santana, que foi a principal válvula de escape do Shakhtar Donetsk diante do Sporting. E apesar da derrota, o brasileiro foi um dos melhores jogadores em campo e quase garantiu o empate no fim do confronto com uma finalização que carimbou a trave.

continua após a publicidade

- Craque em ucraniano. Um extremo brasileiro com lembranças de... Vini Jr. Veloz, criativo e explosivo, foi a peça que mais perigo foi criando durante todo o jogo ao setor defensivo dos Leões. Maxi Araújo sofreu com o vasto leque de recursos deste extremo, que foi convocado pela Seleção Brasileira.

Formado no Atlético-MG e contratado pelo Shakhtar Donetsk em março de 2025, Alisson Santana recebe sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. O atleta canhoto vive grande fase na temporada com cinco gols e quatro assistências em 14 partidas com a equipe ucraniana.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.