Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Convocado por Ancelotti, Alisson Santana é exaltado na imprensa portuguesa

Atacante do Shakhtar Donetsk foi destaque na derrota para o Sporting

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 11:40
Favorite o Lance! no Google
Alisson Santana em ação pelo Shakhtar Donetsk contra o Sporting, pela Champions League
Alisson Santana em ação pelo Shakhtar Donetsk contra o Sporting, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Convocado por Ancelotti, Alisson Santana chamou a atenção da imprensa portuguesa no duelo entre Shakhtar Donetsk e Sporting. Em confronto da 4ª rodada da Champions League, os Leões venceram os ucranianos por 1 a 0, mas a surpresa da lista da Seleção Brasileira impressionou.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Um dos principais veículos de Portugal, o jornal "A Bola" fez um artigo dedicado a atuação de Alisson Santana, que foi a principal válvula de escape do Shakhtar Donetsk diante do Sporting. E apesar da derrota, o brasileiro foi um dos melhores jogadores em campo e quase garantiu o empate no fim do confronto com uma finalização que carimbou a trave.

continua após a publicidade

- Craque em ucraniano. Um extremo brasileiro com lembranças de... Vini Jr. Veloz, criativo e explosivo, foi a peça que mais perigo foi criando durante todo o jogo ao setor defensivo dos Leões. Maxi Araújo sofreu com o vasto leque de recursos deste extremo, que foi convocado pela Seleção Brasileira.

Formado no Atlético-MG e contratado pelo Shakhtar Donetsk em março de 2025, Alisson Santana recebe sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. O atleta canhoto vive grande fase na temporada com cinco gols e quatro assistências em 14 partidas com a equipe ucraniana.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Abel Ferreira completa seis anos no Palmeiras e lidera ranking mundial de vitórias

Há 7 minutos
Montagem em formato de colagem com Nico Paz e Fabregas e Como

Futebol Internacional

Da Série D à Champions League: Como vive ascensão meteórica após investimento milionário

Há 35 minutos
O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Futebol Internacional

Rafael Nadal fará parte do conselho de administração do Real Madrid

Há 49 minutos
Técnico do PSG, Luis Enrique durante o jogo contra o Villarreal, pela Champions League

Futebol Internacional

PSG iguala recorde do Lyon de Juninho, mas Luis Enrique prega cautela

Há 54 minutos
Ex-craque retorna aos gramados no próximo dia 15 (Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

Futebol Internacional

Volta de Ronaldinho Gaúcho causa alvoroço na Itália; entenda

Há 1 hora
Valdivia na época em que defendia o Palmeiras

Futebol Internacional

MP do Chile: Valdivia pode pegar 22 anos de prisão por crimes sexuais

Há 1 hora
Mais LANCE!
JJ Gabriel em ação com o Manchester United na última temporada

Real Madrid dá chapéu em Barcelona e se aproxima de joia de 16 anos

Rodri comemora gol marcado pelo Barcelona

Rodri tem lesão confirmada e desfalca Barcelona em 'decisão'

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

Rafael Nadal está próximo de se tornar dirigente do Real Madrid

Volante declara torcida ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Volante da Seleção crava Flamengo campeão: 'Com certeza'

Raphinha marcou dois gols na vitória dos Culés contra os ingleses (Foto: Josep LAGO / AFP)

Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiro

Portal espanhol exaltou o grande desempenho do atacante brasileiro (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Jornal europeu rasga elogios a Matheus Cunha: 'Milagre'

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Vini Jr busca dar resposta e justificar renovação com o Real Madrid na Champions

Colagem com emblemas do Viking FK (Noruega) e Sabah FC, bola de futebol, torcida e estádio ao fundo.

Viking x Sabah: da espera de 34 anos à ascensão em nove anos

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Borussia Dortmund x Betis

Borussia Dortmund x Betis: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - RB Leipzig x Manchester City

RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Fenerbahce x Liverpool

Fenerbahce x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - AEK x Real Madrid

AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Técnico do Manchester City, Enzo Maresca observa jogo contra o Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra

Técnico do Manchester City faz cobrança forte ao elenco: 'Não podemos'