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Raphinha acerta renovação de contrato com o Barcelona

Brasileiro vive grande fase sob comando de Hansi-Flick no clube catalão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 13:24
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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Aston Villa na Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

Destaque na temporada europeia, Raphinha acertou sua renovação de contrato com o Barcelona e assinará o novo vínculo na quinta-feira (5). O brasileiro prorrogará sua permanência no clube catalão até junho de 2030, segundo a imprensa espanhola.

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Nos últimos anos, Raphinha vem sendo um dos nomes mais decisivos da equipe de Hansi-Flick e um dos responsáveis diretos pelo sucesso do clube nas duas últimas temporadas. Em quatro temporadas completas, o brasileiro venceu três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha com a camisa do Barcelona.

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Além disso, o brasileiro vem colecionando marcas individuais que o engrandecem na história do clube catalão. Na terça-feira (3), Raphinha igualou a marca de 94 gols marcados pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho após balançar as redes duas vezes na vitória de seu time por 3 a 0 sobre o Aston Villa, pela Champions League.

Caso mantenha a média de gols do início da temporada, Raphinha deve entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Barcelona deixando nomes como os de Neymar e Lewandowski para trás. Na atual temporada, o camisa 11 tem 19 gols marcados e se adaptou a função de um camisa nove sob comando de Hansi-Flick em meio a carência de um jogador da posição no elenco.

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