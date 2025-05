Golden Boy 2025: Brasil tem apenas um nome entre os 100 candidatos ao prêmio

O Brasil tem apenas um representante na lista com os 100 candidados ao prêmio de Golden Boy 2025. Trata-se de Endrick, atacante do Real Madrid. O troféu da revista italiana "Tuttosport" é dado ao melhor jogador sub-21 do mundo a cada temporada. Cubarsí, do Barcelona, é o favorito ao prêmio.

Com 37 jogos oficiais pelo time espanhol nesta temporada em todas as competições e sete gols marcados, Endrick terminou como um dos vice-artilheiros da Copa do Rei, com cinco gols, um a menos que Ferrán Torres, que assumiu a ponta. Pelo destaque, aparece novamente na listagem na 29ª colocação pela pontuação.

Endrick levantando a Supercopa da Uefa (Foto: Divulgação/Endrick)

Na última edição, embora tenha ficado entre os finalistas, Endrick foi superado por Lamine Yamal, do Barcelona. A joia espanhola, inclusive, está novamente entre os 100 concorrentes à premiação devido às boas atuações na temporada, que renderam uma renovação de contrato com o Barcelona.

No entanto, o regulamento não permite que o mesmo jogador vença o Golden Boy por dois anos seguidos. Desta forma, não poderá vencer o troféu de melhor jogador sub-21 do mundo.

Além do Brasil, com Endrick, e Espanha com Lamine e mais sete nomes, outros países têm representantes na briga pelo título. A França é quem tem mais candidatos a melhor sub-21 do mundo: 17 no total. Depois aparecem Bélgica, com 10, Inglaterra, com oito, e Holanda, com sete.

Fortes concorrentes

Assim como Endrick, que viveu uma boa temporada pelo Real Madrid, há outros nomes que são fortes concorrentes à premiação. O favorito dentre os listados pela revista é Cubarsí, do Barcelona, que tem pontuação de 95,4, atrás apenas de Yamal, que não pode faturar o prêmio.

Zagueiro Cubarsí, do Barcelona;

Defensor Leny Yoro, do Manchester United;

Atacante Mathys Tel, do Tottenham;

Meia Arda Güler, do Real Madrid;

Meia Ethan Nwaneri, do Arsenal;

Meio-campista Zaïre-Emery, do PSG;

Ponta Doué, do PSG.

Top-10 dos favoritos ao prêmio de Golden Boy 2025 (Foto: Reprodução/Tuttosport)

Se conquistar o prêmio em 2025, será a quarta vez que um jogador do Barcelona ganha a premiação em cinco anos: Pedri (2021), Gavi (2022) e Yamal (2023).

Sobre o Golden Boy

O prêmio do jornal "Tuttosport" leva em consideração o desempenho entre os dias 7 de outubro de 2024 e 18 de maio de 2025. Para concorrer, o jogador precisa ter nascido no ano de 2004 ou depois, além de ter defendido um clube que pertence a uma das 25 ligas da Uefa. A premiação foi criada em 2003 e é uma das mais tradicionais da Europa.

Todos os vencedores do Golden Boy

2003 - Rafael van der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Fábregas

2007 - Agüero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Balotelli

2011 - Götze

2012 - Isco

2013 - Pogba

2014 - Sterling

2015 - Martial

2016 - Renato Sánches

2017 - Mbappé

2018 - De Ligt

2019 - João Félix

2020 - Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Bellingham

2024 - Lamine Yamal

