Lamine Yamal supera Endrick e é eleito o Golden Boy de 2024

Lamine Yamal, jovem craque do Barcelona, venceu o Golden Boy de 2024. O espanhol de apenas 17 anos superou nomes como Endrick, Savinho e Garnacho para aumentar sua coleção de honrarias individuais ainda antes de completar a maioridade.

O prêmio, que condecora o melhor futebolista sub-21 do futebol europeu, teve a votação de 50 jornalistas de todo o Velho Continente, em organização feita pelo jornal italiano "Tuttosport". De 500 pontos possíveis, Yamal recebeu 488, um recorde na história da premiação.

Lamine também se tornou o jogador mais novo a ser escolhido como Golden Boy, vencendo o troféu aos 17 anos, quatro meses e 14 dias. No evento da Bola de Ouro, realizado pela revista "France Football", o atacante havia vencido o Troféu Kopa, destinado, de forma semelhante, ao melhor jogador jovem do mundo.

O camisa 19, além de ter brilhado com o Barça na temporada 2023-24, ganhou grande prestígio por suas atuações na Eurocopa com a seleção da Espanha, formando uma dupla jovem e rápida com Nico Williams, do Athletic Bilbao. Juntos, os dois conduziram a Fúria ao seu quarto título na competição; por parte de Yamal, foram quatro assistências e um gol, anotado no triunfo sobre a França por 2 a 1, na semifinal continental.

🚨✨ BREAKING: Lamine Yamal wins the Golden Boy Award 2024 as Best Young Talent in the world. pic.twitter.com/MF71WGrWow — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

Os brasileiros Endrick e Savinho também haviam sido indicados para a votação, mas não conseguiram superar Lamine. A joia do Real Madrid deu indícios de que teria um início meteórico no futebol espanhol, mas ganhou poucos minutos com Carlo Ancelotti e ainda não apresentou seu melhor desempenho, enquanto o ponta do Manchester City se destacou pelo Girona, mas a queda de rendimento dos catalães na segunda metade de La Liga pesou para a ausência de holofotes.

👶🥇 Golden Boy 2024: veja a lista de vencedores

⚽ Golden Boy: Lamine Yamal (Barcelona)

⚽ Golden Player: Toni Kroos (aposentado; jogou a temporada pelo Real Madrid)

⚽ Golden Girl: Vicky Lòpez (Barcelona)

⚽ Golden Player Feminino: Aitana Bonmatí (Barcelona)

⚽ Golden Boy da internet: Kenan Yildiz (Juventus)

⚽ Golden Boy italiano: Michael Kayode (Fiorentina)

⚽ Golden Girl italiana: Giulia Dragoni (Roma)

🕴️ Melhor presidente: Antonio Percassi (Atalanta)

🕴️ Melhor agente de atletas: Jorge Mendes

🕴️ Melhor diretor esportivo: Txiki Begiristain (Manchester City)