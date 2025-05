NBA: Jogador do Real Madrid marca presença em Pacers x Knicks

O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 130 a 121, pela quarta partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, nesta terça-feira (27), no Gainbridge Fieldhouse. Com o triunfo, a equipe liderada pelo astro Tyrese Haliburton abriu 3 a 1 na série e se aproximou da grande final. Na beira da quadra, o volante Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, ao lado da esposa, acompanhou o duelo entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A quinta partida da série entre New York Knicks e Indiana Pacers será realizada nesta quinta-feira (29), no Madison Square Garden, em Nova York, às 21h (de Brasília), com transmissão da Amazon Prime Video.

Como foi Pacers x Knicks?

O início da partida foi equilibrado, mas o Pacers assumiu a liderança isolada após sequência de cestas de três de Aaron Nesmith e Tyrese Haliburton, 16 a 9. Após tempo técnico pedido pelo Knicks, o time visitante reagiu rápido e, com Jalen Brunson e Mikal Bridges, virou o duelo. Mas Indiana rapidamente se reorganizou e nas mãos de Haliburton, com 15 pontos no primeiro quarto, reassumiu a ponta por 43 a 35.

continua após a publicidade

➡️Thunder administra vantagem e vence Timberwolves nos Playoffs

No segundo quarto, o Knicks começou superior, com OG Anunoby e Karl-Anthony Towns anotando 11 pontos e diminuindo a desvantagem de Indiana, 49 a 46. Nova Iorque seguia com o garrafão forte e, após grande trabalho defensivo e cesta de Brunson, o time visitante virou a partida para 64 a 63. Porém, no minuto final, o Pacers retomou o controle do jogo e reassumiu a ponta por 69 a 64, com Aaaron Nesmith marcando cinco dos últimos sete pontos.

Após o intervalo, Indiana aproveitou apagão do New York, que aumentou a vantagem para 12 pontos, 78 a 66. Na sequência do quarto, a partida ficou focada no garrafão, já que os arremessos de três tiveram baixo aproveitamento em ambos os lados. Com muitas faltas sofridas, o Knicks não conseguiu criar uma sequência de pontos para diminuir a desvantagem de 11, 102 a 91.

continua após a publicidade

➡️Agente de LeBron James fala sobre futuro do astro na liga

No último quarto, as equipes seguiram no equilíbrio que estava no terceiro período, com troca de pontos e sem o Knicks se aproximar no placar. Com o Pacers conseguindo responder à altura os ataques de Nova Iorque, que cometeu erros na reta final, a equipe de Indianápolis conseguiu a vitória por 130 a 121. Com o resultado, Indiana abre 3 a 1 e precisa de apenas uma vitória para assegurar a vaga na final da NBA.

Carreira de Tchouameni

Nascido em 2000, o francês ganhou destaque no Bordeaux e no Monaco antes de ser contratado pelo Real Madrid em 2022 por €100 milhões. Desde então, soma 140 partidas, marcando 5 gols e ajudando com 6 assistências pelo clube espanhol. Pela seleção francesa, acumula 40 jogos e esteve presente na final da Copa do Mundo de 2022, na qual foi derrotada pela Argentina.

➡️Draymond Green rebate provocação de torcedor: ‘Você tem dinheiro pra isso?’