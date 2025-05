Barcelona anuncia renovação de contrato com Lamine Yamal

Lamine Yamal e Barcelona chegaram a um acordo para a extensão de contrato. O clube anunciou, na tarde desta terça-feira (27), a renovação do vínculo entre as partes, com duração até o fim do primeiro semestre de 2031.

O papel foi assinado nesta terça, com a presença de mandatários barcelonistas, incluindo o presidente Joan Laporta e o diretor esportivo Deco. A joia criada em La Masía se tornou parte crucial do clube nos últimos meses, e viveu uma temporada iluminada. Sob a batuta do atacante, os Blaugranas conquistaram três títulos sobre o rival Real Madrid: Supercopa da Espanha, Copa do Rei e La Liga.

Ainda em 2022/23, Yamal se tornou o quinto mais jovem a entrar em campo em uma partida de La Liga, fazendo sua estreia aos 15 anos, nove meses e 16 dias, ao substituir Gavi na reta final da goleada sobre o Real Betis por 4 a 0. Na temporada seguinte, ganhou o posto de mais novo a dar uma assistência, cruzando bola na medida para o próprio Gavi em duelo com o Villarreal, vencido por 4 a 3; e com 16 anos e 87 dias, fez o gol mais jovem da história da competição ao balançar as redes diante do Granada.

Já em 2024/25, Lamine ganhou de vez o protagonismo do Barça sob o comando de Hansi Flick, e apresentou números elevados: 18 gols e 25 assistências em 55 jogos, somando todas as competições. Tudo isso antes de chegar à maioridade, já que completará 18 anos no dia 13 de julho.

O desempenho entre uma temporada e outra o garantiu também na seleção da Espanha. Em 2024, o ponta-direita fez grande Eurocopa como titular e conduziu a Fúria de Luis de la Fuente ao tetracampeonato continental, além de já somar 19 jogos com o time nacional - deve chegar a duas dezenas em junho, com os jogos do "Final Four" da Nations League.

🔢 Números de Lamine Yamal pelo Barcelona

⚽ 106 jogos

🥅 25 gols

📤 34 assistências

🏆 Títulos: La Liga de 2022/23 e 2024/25; Supercopa da Espanha de 2024/25; Copa do Rei de 2024/25

