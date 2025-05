Kylian Mbappé mal completou sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid e já coleciona conquistas individuais e coletivas. Eleito o "Jogador Cinco Estrelas" da temporada pelos torcedores merengues, em premiação promovida pela Mahou, o atacante francês celebrou o reconhecimento, avaliou seu desempenho no clube e já projetou o próximo grande desafio: o Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado nos Estados Unidos.

— Estou muito feliz de estar aqui no Real Madrid. Tive que me adaptar ao time, ao país, a um novo idioma, uma nova cultura. Mas agora, olhando para trás, me sinto muito bem no clube, na equipe, na cidade e no país. E isso se reflete dentro de campo — disse Mbappé.

Mbappé comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/ AFP)

Estreia no Mundial motiva o elenco merengue

Apesar do vasto currículo do Real Madrid, esta será a primeira vez que o clube disputa o novo formato do Mundial de Clubes, ampliado pela FIFA e que reunirá 32 equipes ao estilo de uma Copa do Mundo. Para Mbappé, trata-se de uma oportunidade histórica para ampliar ainda mais a galeria de troféus do clube espanhol.

— É a primeira vez que vamos disputar uma competição assim. É algo novo para nós, mas estamos com muita vontade, porque é uma nova chance de sermos campeões do mundo com o clube. Vai ser uma competição grandiosa, nos Estados Unidos, com todos os olhos voltados para lá. Como é algo inédito para nós, vamos tentar vencer — afirmou o francês.

Temporada de impacto no Real Madrid

Mbappé teve uma estreia impressionante pelo Real Madrid. Além de conquistar o carinho da torcida e o prêmio de melhor jogador da temporada, o francês também levou para casa a Chuteira de Ouro como artilheiro das ligas europeias e o Pichichi, prêmio concedido ao maior goleador do Campeonato Espanhol.

— Acho que é um ótimo momento para mim. Quero agradecer a todos os madridistas e a todas as pessoas que votaram em mim — completou o jogador.

Com moral elevada e metas claras, Mbappé lidera um Real Madrid renovado e ambicioso. O Mundial de Clubes, para ele e para o clube, não é apenas mais um torneio: é a chance de reafirmar a supremacia global com uma nova geração de talentos e protagonismo.