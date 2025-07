A história de Lucas Vázquez pelo Real Madrid chegou ao fim após o Mundial de Clubes. O jogador, que começou como atacante na base do time Merengue, se tornou lateral-direito e peça importante nas conquistas históricas do Real. Ele chegou ao clube em 2007, aos 16 anos e foi homenageado, mais uma vez, nesta quinta-feira (17).

Dessa vez, o evento aconteceu na Cidade Real Madrid e contou com as presenças de Marcelo, ex-companheiro de Vázquez, e de Mbappé e Lunin, que seguem no elenco do clube. Florentino Pérez, presidente do Real, agradeceu ao jogador pela bela trajetória feita como atleta do Real.

Mbappé e Lunin na despedida de Lucas Vázquez do Real Madrid (Foto: Real Madrid)

— Caro Lucas, você deve se sentir muito orgulhoso do carinho que sempre receberá de todos os torcedores do Real Madrid. Você foi um exemplo do que um jogador do Real Madrid deve ser. Um exemplo de trabalho, sacrifício, dedicação, comprometimento, camaradagem, humildade e respeito. Um jogador atencioso que colocou a equipe acima de seus interesses pessoais. Você representa a defesa do escudo acima de tudo — disse o dirigente.

O presidente também ressaltou um feito histórico do jogador pelo Real. Com 23 títulos conquistados em sua passagem, Lucas Vázquez é o sexto jogador mais vitorioso do Real Madrid. Ainda sem ter definido seu futuro, Vázquez se emocionou ao relembrar sua trajetória no clube e agradeceu aos torcedores.

— É um dos dias mais importantes da minha vida. Quero agradecer à torcida pelo apoio constante. Tive o privilégio de ganhar títulos, dividir o vestiário com lendas e viver noites inesquecíveis. Fui muito feliz; me senti valorizado, respeitado e amado. Agradeço sinceramente ao presidente Florentino Pérez por me dar a oportunidade de realizar meu sonho. A confiança de vocês em mim me permitiu me tornar o jogador e a pessoa que sou. Vou embora com a consciência tranquila. Dei tudo o que tinha. Realizei o sonho da minha vida no maior clube do mundo. Não há orgulho maior. Vou embora, mas o Real Madrid estará sempre comigo. Sou e sempre serei Lucas Vázquez, um jogador das categorias de base do Real Madrid — declarou.

Lucas Vázquez recebe homenagem de Florentino Pérez (Foto: Reprodução / X)

O presidente Florentino Pérez presenteou Lucas Vázquez com o distintivo de ouro e diamante do Real Madrid. O jogador também tirou fotos com todos os troféus conquistados pelo clube ao longo de sua passagem.

🔢 Números de Lucas Vázquez pelo Real Madrid

⚽ 404 jogos

🥅 38 gols

📤 73 assistências

🏆23 títulos: 5 Champions League (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24), 4 Mundiais de Clubes (2016, 2017, 2018, 2022), 1 Copa Intercontinental (2024), 4 Supercopas da Europa (2016, 2017, 2022, 2024), 4 La Liga (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24), 4 Supercopas da Espanha (2017, 2020, 2022, 2024), 1 Copa del Rey (2022/23).

Lucas Vázquez com troféus conquistados no Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

