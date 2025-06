Gigante europeu volta a monitorar Rodrygo, do Real Madrid

O Arsenal está se movimentando nos bastidores e, após recuar da contratação de Nico Williams, volta suas atenções para um novo nome de peso: Rodrygo. O atacante do Real Madrid, que está na disputa do Mundial de Clubes, aparece como o plano B do clube londrino, que segue em busca de um ponta-esquerda para reforçar seu elenco.

A mudança de rota aconteceu depois que o Barcelona avançou fortemente na tentativa de levar Nico para o Camp Nou, o que afastou o Arsenal da disputa. Com isso, os Gunners enxergam em Rodrygo uma alternativa viável em termos de qualidade e versatilidade. O brasileiro agrada à comissão técnica, especialmente ao técnico Mikel Arteta, que busca jogadores capazes de atuar em várias funções no setor ofensivo.

Rodrygo em treino do Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Hoje, o Arsenal conta com Martinelli e Trossard para a posição, mas nenhum dos dois convenceu plenamente. Martinelli pode ser negociado, caso chegue uma boa proposta, e Trossard - com contrato até 2026 - ainda não tem futuro garantido, já que busca uma renovação com aumento salarial e não é considerado intocável. Rodrygo, nesse cenário, surge como uma opção de alto nível.

Rodrygo, do Real Madrid, agrada o Arsenal, mas valores assustam

Apesar do interesse, a negociação com o Real Madrid não será simples. Rodrygo tem contrato até 2028 e é avaliado em mais de 90 milhões de euros. Além disso, recebe entre 7 e 8 milhões de euros líquidos por temporada, o que o colocaria no topo da folha salarial do Arsenal — um clube conhecido pela política de contenção nos salários.

Apesar disso, o interesse é real. Rodrygo se encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Arteta e pode atuar em várias posições do ataque, o que aumenta seu valor tático. No Real Madrid, porém, ele ainda luta por espaço e deve ter seu futuro definido após o Mundial de Clubes, em conversa direta com o técnico Xabi Alonso.

