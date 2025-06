O Real Madrid pode ganhar um reforço importante para o Mundial de Clubes: Eduardo Camavinga. O meio-campista francês, que sofreu uma lesão no fim de abril, acelera sua recuperação e já voltou a treinar com bola, contrariando os prognósticos iniciais que estimavam uma ausência de até quatro meses, o que faria o jogador perder a competição.

A decisão sobre sua presença no Mundial, no entanto, ainda depende de fatores medicinais e técnicos. A comissão técnica e o departamento médico do Real Madrid avaliam não apenas o estado físico do jogador, mas também sua confiança em campo, especialmente nos movimentos mais exigentes, como mudanças de direção, explosão e finalizações. A ordem no clube é clara: Camavinga só voltará se estiver 100% recuperado e sem risco de uma nova lesão.

Camavinga se machucou na reta final da partida contra o Getafe, em abril, e, na época, por conta da gravidade da lesão, o jogador praticamente ficou de fora da lista de inscritos para a competição. A previsão era de que o atleta ficasse de fora por 120 dias, porém, em quase 50 dias, ele voltou aos treinos e reacendeu a possibilidade de ser reintegrado ao grupo.

Camavinga em ação pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

"Ele está melhorando rápido, mas precisa de tempo", disse o técnico Xabi Alonso, em entrevista recente. A frase resume o clima em Valdebebas: cautela, mas também surpresa positiva com a resposta do jogador aos tratamentos. Caso esteja em condições ideais, Camavinga deve ser incluído na lista para a disputa do Mundial e pode até pintar como titular em algum momento da campanha.

Camavinga teve temporada marcada por lesão no Real Madrid

A possível participação no Mundial pode ter um peso emocional para Camavinga. Aos 22 anos, ele viveu uma temporada irregular, marcada por quatro lesões e longos períodos de recuperação. Desde a pré-temporada, a equipe passou por jogos importantes como a Supercopa da Europa e confrontos decisivos da Champions League e o francês acumulou ausências. No total, perdeu 29 dos 62 jogos do Real Madrid no ano, o que representa 44% da temporada fora dos gramados.

A expectativa dentro do clube é que o jogador, caso volte, reassuma o papel que tinha no meio-campo do Real Madrid. Seu estilo físico, com boa capacidade de marcação e progressão com bola, agrada à comissão técnica e pode se encaixar no modelo proposto por Xabi Alonso.

