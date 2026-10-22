Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Morre Giorgi Nemsadze, ídolo da Geórgia; saiba quem foi

Morte foi anunciada pelo Dinamo Tbilisi, clube em que iniciou e encerrou a carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 15:21
Favorite o Lance! no Google
Craque da Geórgia
Giorgi Nemsadze morre aos 54 anos

O ex-meio-campista Giorgi Nemsadze, um dos nomes mais importantes da história do futebol da Geórgia, morreu aos 54 anos após sofrer um ataque cardíaco. A morte foi anunciada pelo Dinamo Tbilisi, clube em que iniciou e encerrou a carreira como jogador profissional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nascido em Tbilisi, capital georgiana, Nemsadze foi uma das principais lideranças da seleção nacional nos primeiros anos após a independência do país. Entre 1992 e 2004, disputou 69 partidas pela equipe e foi capitão em 42 ocasiões, contribuindo para a consolidação do futebol georgiano no cenário internacional.

continua após a publicidade

Carreira de Giorgi Nemsadze no futebol europeu

Além de sua trajetória pela seleção, o meio-campista atuou em diferentes ligas europeias. Ao longo da carreira, defendeu o Hamburger SV, da Alemanha, o Trabzonspor, da Turquia, o Grasshoppers, da Suíça, e o Reggiana, da Itália.

Um dos períodos mais marcantes de sua trajetória aconteceu no Dundee, da Escócia. Contratado em 2000, Nemsadze permaneceu por aproximadamente três anos no clube e se tornou uma das referências da equipe. Em 2003, participou da campanha que levou o time à final da Copa da Escócia.

continua após a publicidade

O reconhecimento por sua passagem pelo futebol escocês veio também em 2010, quando foi incluído no Hall da Fama do Dundee, em homenagem à sua contribuição para a história da instituição.

Ex-capitão continuou ligado ao futebol após aposentadoria

Depois de deixar os gramados, Nemsadze seguiu trabalhando no esporte. No Dinamo Tbilisi, exerceu funções administrativas e técnicas, além de atuar como treinador. Também participou de iniciativas voltadas à formação de jovens jogadores, transmitindo sua experiência às novas gerações.

continua após a publicidade

A morte do ex-atleta provocou manifestações de pesar na Geórgia e na Escócia. O Dinamo Tbilisi prestou homenagem ao antigo jogador, enquanto o Dundee relembrou sua importância durante a passagem pelo clube.

O primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, também lamentou a perda e destacou a contribuição de Nemsadze para o futebol nacional.

Entre a liderança exercida na seleção, a trajetória em clubes europeus e o trabalho desenvolvido após a aposentadoria, Nemsadze construiu um legado que ultrapassou os limites do campo. Sua história permanece ligada a uma geração importante para o futebol da Geórgia e ao reconhecimento conquistado junto aos torcedores do Dundee.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Lance! Negócios

Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Há 5 minutos
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Futebol Internacional

Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembre

Há 22 minutos
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Futebol Internacional

Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após vaias no Real Madrid

Há 53 minutos
Kylian Mbappé e Vini Jr gesticulam durante treino do Real Madrid em Madri, antes do jogo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

Futebol Internacional

El Clásico: veja os brasileiros que marcaram história no duelo entre Barcelona e Real Madrid

Há 1 hora
Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/ AFP)

Futebol Internacional

Messi relembra época vitoriosa no Barcelona e destaca diversão em campo

Há 2 horas
Janderson abraça colega de time vermelho em campo durante a partida, com jogador verde ao fundo

Futebol Internacional

Ex-Botafogo, Janderson se destaca na Turquia após superar dificuldades no Rio

Há 2 horas
Mais LANCE!
Flaco López é substituído durante o confronto e vira assunto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Comentaristas criticam decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense

Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017

Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'

Alviverde vence nos pênaltis e se classifica para a final da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Montagem Mano Menezes e Adrián Quiroz

Conheça o 'Ganso Peruano' que encantou Mano Menezes

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Cristiano Ronaldo: FPF reduz suspensão e aplica multa de € 255

Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque

TV argentina detona o Atlético-MG e vê Boca Juniors superior

Hércules comemora o gol do Fluminense sobre o Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Felipe Melo detona desempenho do Palmeiras contra Fluminense

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Cristiano Ronaldo lidera lista da Forbes com R$ 1,5 bi em ganhos

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

El Clásico tem brasileiros como protagonistas; veja os maiores artilheiros

Giay em ação durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não devia'

Endrick comemorando gol na vitória do Real Madrid, pela Champions League

Endrick vira assunto no exterior após vitória do Real Madrid: 'Não é'

Liga Europa 2026/2027 - Hoffenheim x Lyon

Hoffenheim x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Liga Europa 2026/2027 - Sturm Graz x Olympique de Marseille

Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações