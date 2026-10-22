Morre Giorgi Nemsadze, ídolo da Geórgia; saiba quem foi
Morte foi anunciada pelo Dinamo Tbilisi, clube em que iniciou e encerrou a carreira
O ex-meio-campista Giorgi Nemsadze, um dos nomes mais importantes da história do futebol da Geórgia, morreu aos 54 anos após sofrer um ataque cardíaco. A morte foi anunciada pelo Dinamo Tbilisi, clube em que iniciou e encerrou a carreira como jogador profissional.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nascido em Tbilisi, capital georgiana, Nemsadze foi uma das principais lideranças da seleção nacional nos primeiros anos após a independência do país. Entre 1992 e 2004, disputou 69 partidas pela equipe e foi capitão em 42 ocasiões, contribuindo para a consolidação do futebol georgiano no cenário internacional.
Carreira de Giorgi Nemsadze no futebol europeu
Além de sua trajetória pela seleção, o meio-campista atuou em diferentes ligas europeias. Ao longo da carreira, defendeu o Hamburger SV, da Alemanha, o Trabzonspor, da Turquia, o Grasshoppers, da Suíça, e o Reggiana, da Itália.
Um dos períodos mais marcantes de sua trajetória aconteceu no Dundee, da Escócia. Contratado em 2000, Nemsadze permaneceu por aproximadamente três anos no clube e se tornou uma das referências da equipe. Em 2003, participou da campanha que levou o time à final da Copa da Escócia.
O reconhecimento por sua passagem pelo futebol escocês veio também em 2010, quando foi incluído no Hall da Fama do Dundee, em homenagem à sua contribuição para a história da instituição.
Ex-capitão continuou ligado ao futebol após aposentadoria
Depois de deixar os gramados, Nemsadze seguiu trabalhando no esporte. No Dinamo Tbilisi, exerceu funções administrativas e técnicas, além de atuar como treinador. Também participou de iniciativas voltadas à formação de jovens jogadores, transmitindo sua experiência às novas gerações.
A morte do ex-atleta provocou manifestações de pesar na Geórgia e na Escócia. O Dinamo Tbilisi prestou homenagem ao antigo jogador, enquanto o Dundee relembrou sua importância durante a passagem pelo clube.
O primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, também lamentou a perda e destacou a contribuição de Nemsadze para o futebol nacional.
Entre a liderança exercida na seleção, a trajetória em clubes europeus e o trabalho desenvolvido após a aposentadoria, Nemsadze construiu um legado que ultrapassou os limites do campo. Sua história permanece ligada a uma geração importante para o futebol da Geórgia e ao reconhecimento conquistado junto aos torcedores do Dundee.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Tudo sobre
Lance! Negócios
Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilãoHá 5 minutos
Futebol Internacional
Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembreHá 22 minutos
Futebol Internacional
Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após vaias no Real MadridHá 53 minutos
Futebol Internacional
El Clásico: veja os brasileiros que marcaram história no duelo entre Barcelona e Real MadridHá 1 hora
Futebol Internacional
Messi relembra época vitoriosa no Barcelona e destaca diversão em campoHá 2 horas
Futebol Internacional
Ex-Botafogo, Janderson se destaca na Turquia após superar dificuldades no RioHá 2 horas
Mais LANCE!