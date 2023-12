Mesmo com a vantagem, a equipe de Unai Emery seguiu com as linhas altas e começou a sofrer com lançamentos de Bruno Fernandes e Eriksen. Garnacho marcou aos cinco minutos, mas foi anulado pelo VAR por impedimento. Minutos depois, o argentino foi lançado mais uma vez e diminuiu a vantagem. O jogador de 19 estava inspirado e empatou a partida chute de fora da área que desviou no zagueiro brasileiro Diego Carlos. Com o estádio empurrando a equipe, o Manchester United virou a partida com Højlund, que depois de 15 partidas na Premier League, marcou seu primeiro gol. Final de jogo, 3 a 2.