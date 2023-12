A Premier League terá o primeiro árbitro negro em ação após 15 anos. Sam Allison, de 42 anos, se tornou o primeiro juiz negro a trabalhar como membro da arbitragem principal de uma partida da elite do futebol inglês desde 2008. O britânico vai comandar o duelo entre Sheffield United e Luton Town, pela 19ª rodada, a tradicional do Boxing Day, no dia seguinte ao Natal.