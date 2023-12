Ranking aponta jogadores mais valiosos do mundo com dois brasileiros no top-15; veja lista

Para chegar ao valor, a consultoria leva em conta uma série de fatores, além da qualidade do atleta, como idade, posição e o período de contrato, por exemplo.



➡️ Caro ou barato? Entenda como é definido o valor de mercado de um jogador de futebol



Destaques do ranking:



➤ Real Madrid (4) é o time com mais jogadores no top-15. O Manchester City (3) aparece em seguida.



➤ A Inglaterra (5) é o país com mais atletas na lista. Alemanha e Brasil têm dois representantes cada.



➤ O mais velho a aparecer no ranking é Harry Kane, com 30 anos.