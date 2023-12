O Al Nassr venceu o Al Ittihad por 5 a 2, nesta terça-feira (26), pela 18ª rodada do Campeonato Saudita, no Estádio da Cidade dos Esportes, em Jeddah, na Arábia Saudita. Os gols saíram dos pés de Hamdallah, do time da casa, Cristiano Ronaldo, Anderson Talsca e Sadio Mané, do visitante. A partida é atrasada, devido à participação do time de Benzema no Mundial de Clubes da FIFA.