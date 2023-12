O desempenho de Bremer tanto por Torino quanto por Juventus chamou atenção de Tite, então técnico da Seleção Brasileira em 2022. Foi convocado pela primeira vez em setembro do ano passado, para os dois últimos amistosos antes do Mundial, contra Gana e Tunísia. Entrou em campo apenas no primeiro, mas foi o suficiente para estar na lista da Copa do Mundo do Qatar; no torneio, jogou contra Camarões e Coréia do Sul. Este ano, foi chamado por Fernando Diniz para as últimas quatro rodadas das Eliminatórias, mas não foi utilizado.