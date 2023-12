Na primeira etapa, tendo o dobro de posse de bola, os Magpies controlavam o jogo e criavam as melhores chances de gol, mas acabaram parando no inspirado goleiro Matt Turner. Até que aos 23 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Jonathan Isaak colocou os Gordies na frente. Tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila do Newcastle, até que Chris Wood empatou aos 46 do primeiro tempo.