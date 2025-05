Futuro de Bellingham vira uma dúvida para Xabi Alonso, aponta jornal

O futuro técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, já tem uma dor de cabeça antes mesmo de ser oficialmente anunciado. Segundo o jornal "Marca", uma das principais questões em discussão é o posicionamento de Jude Bellingham, já que, sua versatilidade exige uma definição clara sobre seu papel: mais recuado, como articulador no meio, ou com liberdade para atuar próximo da área, como um meia-atacante.

De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol "Marca", Xabi Alonso, que deve ser anunciado como novo técnico do Real Madrid após a saída de Carlo Ancelotti, está inclinado a adotar uma formação com quatro defensores. A ideia é deixar de lado o sistema com linha de cinco zagueiros, utilizado em momentos específicos de sua passagem pelo Bayer Leverkusen, e evitar mudanças radicais no estilo de jogo atual do clube merengue.

A publicação ressalta que nenhuma decisão foi tomada de forma definitiva, já que os ajustes finais dependem do início dos treinamentos e da adaptação do elenco ao novo modelo tático. Ainda assim, a tendência, segundo o Marca, é que o esquema com quatro defensores seja o “plano A” da futura comissão técnica.

Bellingham durante a partida entre Sevilla e Real Madrid (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Esse possível desenho tático abriria espaço para uma formação com dois volantes, com Tchouaméni e Valverde assumindo o papel de pivôs no meio-campo. Jude Bellingham, por sua vez, seguiria atuando em uma função mais adiantada, partindo da meia-esquerda - posição onde teve destaque ao longo da temporada. O jornal descreve essa posição como ponto de partida para o inglês, sem descartar possíveis variações a partir dessa base.

O jornal também aponta que a ideia inicial da nova comissão é montar um ataque com Mbappé e Vini Jr formando uma dupla ofensiva, o que exigiria uma redefinição das funções de Bellingham em campo. O desafio, conforme o portal, será encontrar o equilíbrio entre a liberdade ofensiva e o papel criativo do jogador, especialmente após uma temporada em que o inglês oscilou em rendimento na reta final.

A publicação ainda destaca que a comissão técnica que será liderada por Xabi Alonso já discute internamente como melhor aproveitar o talento de Bellingham no novo sistema, reforçando o planejamento em torno do meio-campista para a próxima temporada.

Xabi Alonso trabalha nos bastidores do Real Madrid

Embora não tenha sido anunciado oficialmente, Xabi Alonso trabalha nos bastidores do Real Madrid e de olho na janela de transferências. O comandante pediu a chegada de jogadores para três posições como prioridade para a próxima temporada.

Com passagem de cinco temporadas como jogador, Xabi Alonso retorna a Madri. Agora, ele terá a missão de reconstruir a imagem do Real após temporada irregular, marcada pela última dança com Carlo Ancelotti à frente da equipe.

