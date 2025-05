Ancelotti compara joia do Real Madrid a Asencio: ‘Mesmo nível’

Em seus últimos dias de Real Madrid, Carlo Ancelotti não deixou de projetar o futuro do clube a médio e longo prazo. Em coletiva de imprensa após a vitória frente ao Sevilla, pela penúltima rodada de La Liga, o italiano valorizou Jacobo Ramón, zagueiro de 20 anos que vem sendo utilizado nas partidas finais da temporada. Ele, inclusive, marcou o gol da vitória na partida contra o Mallorca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Ele é um jogador do mesmo nível do Raúl (Asencio). Consideramos que ele está no mesmo nível de Asencio. Ele teve uma lesão bastante longa, mas está bem desde janeiro. Ele tem tudo para ser jogador do Real Madrid. Ele é um pouco tímido, então achamos que ele não demonstrou totalmente seus talentos. O jogador alto e forte tem uma saída de bola. Ele é bastante tímido e precisa de tempo, mas pode estar no elenco do Madrid no futuro — comentou Ancelotti.

continua após a publicidade

Atualmente com 20 anos, Jacobo é cria da base do Real Madrid e ganhou suas primeiras oportunidades na equipe principal ao longo desta temporada. Foram poucas as partidas somando todas as competições: cinco, sendo três em La Liga, uma na Champions e outra na Copa do Rei. Ele contribuiu com um gol, justamente na partida contra o Mallorca.

Jacobo comemora gol que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Mallorca, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Jacobo foi comparado de imediato por Carlo Ancelotti com Raúl Asencio, outro jovem zagueiro que conquistou seu espaço ao longo da temporada. Mais experiente com 22 anos, atuou mais vezes e foi titular constante para suprir a ausência de titulares lesionados, como Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba.

continua após a publicidade

➡️ Imprensa estrangeira sobre novo presidente da CBF: ‘Ancelotti respira aliviado’

Despedida de Carlo Ancelotti no Real Madrid

Pela última vez na beira do gramado do Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti irá se despedir do Real Madrid no próximo sábado (24). A equipe, que ficou em segundo lugar de La Liga, encerrará sua temporada contra a Real Sociedad. Depois disso, seu foco se volta para a disputa do Mundial de Clubes, em junho.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.