Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, entrou em uma troca de farpas com um jornalista em entrevista coletiva antes da final da Europa League. A equipe enfrenta o Manchester United buscando um título em meio à turbulenta temporada, criticada por um repórter antes do confronto.

Em artigo publicado nesta terça-feira (20), Dan Kilpatrick, do "Standard", destacou a situação do greco-australiano como uma alternância entre "um herói e um palhaço". Porém, após fazer pergunta na coletiva, o periodista recebeu a devolução por parte do comandante.

- Depende da sua perspectiva, Dan. Mas vou te dizer uma coisa: independentemente de amanhã, eu não sou um palhaço, nunca serei, cara. Fiquei muito decepcionado que você tenha usado essa terminologia para se referir a uma pessoa que, por 26 anos, sem nenhum favor de ninguém, trabalhou duro para chegar a uma posição em que lidera um clube em uma grande competição europeia. Você sugerir que, de alguma forma, o fato de não termos sucesso significa que eu sou um palhaço? Não sei bem como responder a essa pergunta - disparou Ange.

Postecoglou levou o Tottenham à decisão em eliminatórias seguidamente tensas, conquistando classificações até mesmo fora de Londres. Porém, o desempenho não foi o mesmo em competições domésticas: apesar de livre do rebaixamento, os Spurs estão na 17ª posição da Premier League - a primeira acima da zona de descenso -, além do insucesso nas copas.

Tottenham x Man United: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League

- Eu não seria a primeira pessoa a mudar de emprego, cara, todos nós mudamos de emprego, tenho certeza de que você já teve mais de um emprego. Meu futuro está garantido. Tenho uma família linda, tenho uma vida ótima, continuarei ganhando troféus até terminar, seja lá onde for. Então, não se preocupe com meu futuro. Meu futuro não está vinculado a nada, ele está garantido. Se Deus quiser, minha saúde permanecer, minha linda família e meus amigos estiverem ao meu lado, não há nada de errado com meu futuro - afirmou o treinador.

👀 O que você precisa saber sobre Tottenham x United, pela Europa League?

Tottenham e Manchester United se enfrentam na final da Europa League. A partida acontece nesta quarta-feira (21), no estádio San Mamés, em Bilbao (ESP), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV.

