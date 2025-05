Na semifinal com mais gols da Champions League no século, a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3 na prorrogação e se classificou à final da competição. Szymon Marciniak, responsável por conduzir o confronto, foi alvo de ataques da equipe catalã após a partida por conta decisões ambíguas de arbitragem.

Polêmicas antigas 😬

O árbitro polonês de 44 anos é um dos principais árbitros dos quadros da Uefa e da Fifa, e esteve à frente da final da última Copa do Mundo, em 2022, entre Argentina e França. Porém, em uma carreira repleta de polêmicas, já foi criticado nesta edição de Champions, no duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nas oitavas de final.

Na ocasião, durante a disputa por pênaltis, Julián Alvarez balançou as redes. Porém, após receber o pedido de aguardo para revisão de seu compatriota Tomasz Kwiatkowski, o árbitro esperou, e confiou na palavra do auxiliar para anular a cobrança por dois toques do argentino, mesmo que o lance gere discussões mesmo semanas após a qualificação merengue.

⚫🔵 Inter de Milão 4x3 Barcelona 🔵🔴

Na partida entre Inter e Barcelona, a principal polêmica aconteceu no pênalti marcado a favor dos italianos. Após receber nas costas da zaga, Lautaro Martínez foi derrubado por Cubarsí nos acréscimos da primeira etapa.

Nos 45 minutos finais, mais três lances: uma falta de Mkhitaryan sofrida por Yamal na divisa da linha da grande área da Inter, que gerou uma cobrança fora da região, decisão criticada pelos Blaugranas; enquanto o segundo ocorreu na origem do gol de empate italiano. Na oportunidade, Dumfries pisou no tornozelo de Gerard Martín. Por último, Acerbi encostaria supostamente com o braço esquerdo na bola após chegada de Dani Olmo ao ataque.

Conhecido por não tecer comentários sobre arbitragem, Hansi Flick não teve problemas em questionar as decisões de Marciniak em campo após o resultado.

Não quero falar muito sobre o árbitro, mas todas as decisões que foram 50/50 foram dele. disse o treinador do Barcelona

Do elenco, a reação não foi diferente. Pedri e Eric García também foram vozes contra o polonês. O mais incisivo foi o camisa 8, que cobrou uma investigação individual por parte da Uefa. O zagueiro, por sua vez, relembrou do seu histórico controverso no San Siro.

— Não é a primeira vez que isso nos acontece com este árbitro. A UEFA deveria investigar, há coisas que não entendo — pontuou Pedri.