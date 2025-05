Eliminado pela Inter de Milão na semifinal da Champions League, o Barcelona questionou algumas decisões tomadas pelo árbitro Szymon Marciniak. As principais foram acerca de lances de pênaltis Enquanto o Barça não teve nenhuma infração desse tipo a seu favor, a Inter teve uma, que acabou sendo gol. Em coletiva de imprensa pós-derrota, Hansi Flick endossou os questionamentos.

— A Inter também joga bem, é uma ótima equipe. Eles defendem muito bem, têm bons atacantes... Não quero falar muito sobre o árbitro, mas qualquer decisão que ele tomasse com 50-50 pra cada lado, ele pesava a favor da Inter (...) Meu time fez um trabalho excelente; eles deram tudo de si. Não gosto de falar sobre o árbitro. Já disse a ele o que penso, mas não vou dizer aqui — comentou.

São várias as reclamações do Barcelona na partida contra a Inter. A primeira delas aconteceu ainda na primeira etapa, em disputa de bola na pequena área entre Dani Olmo e Acerbi. Depois de dar um carrinho, a bola acertou a mão do zagueiro, impedindo que o meia espanhol finalizasse em gol. O árbitro ouviu o VAR, mas não aponto a marca da cal.

Momentos depois, antes do apito que levou a partida ao intervalo, Marciniak assinalou pênalti para a Inter de Milão. Em disputa de bola entre Lautaro Martínez e Cubarsí, o argentinou acabou sendo atingido na perna esquerda por carrinho. O árbitro, também com auxílio do VAR, confirmou o pênalti. Çalhanoğlu marcou e a Inter abriu 2 a 0.

Pressionando em busca do resultado, o Barça também teve outros lances de perigo na área, especialmente com Yamal. O único lance em que o árbitro marcou pênalti acabou sendo revertido, já que Mkhitaryan acertou Lamine no limite da entrada da área.

Hansi valoriza elenco do Barcelona e foca na reta final de La Liga

Hansi Flick e Raphinha após eliminação do Barcelona na Champions (Foto: Reprodução/Barcelona)

Mesmo frustrado com a eliminação, Hansi Flick não deixou de valorizar o empenho do Barcelona, que esteve atrás do placar na maioria do tempo e, mesmo assim, ficou perto de avançar à final. Campeão da Supercopa e Copa da Espanha, o Barça agora volta suas forças para a disputa de La Liga, em que lidera com quatro pontos de frente para o Real Madrid, adversário no próximo domingo (11).

— O time e os jogadores merecem esse respeito. Jogamos para ganhar títulos e queremos ganhá-los. Agora na LaLiga temos uma partida muito difícil. São três dias para prepará-lo. Todo jogador, quando se olha no espelho, pode se orgulhar — iniciou.

— Vamos aprender com este jogo. É uma progressão. Queremos continuar aprendendo. Não temos muito tempo para treinar agora, mas estaremos de volta na próxima temporada. (...) Todos estão decepcionados. Conseguimos nos recuperar. Podemos nos orgulhar, e eu me orgulho da minha equipe. Demos tudo. Às vezes, achamos o resultado injusto, e houve algumas decisões da arbitragem. Quero agradecer aos torcedores que estiveram aqui — concluiu Flick na coletiva do Barcelona.