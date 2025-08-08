Ex-Palmeiras, Estêvão é titular do Chelsea e marca em amistoso com o Bayer Leverkusen
Atacante é escolhido por Enzo Maresca para começar o primeiro amistoso dos Blues
Ex-jogador do Palmeiras, Estêvão foi escalado como titular no amistoso do Chelsea com o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira (8), no Stanford Bridge, em Londres, e abriu o placar para a equipe aos 18 minutos. Este é o primeiro jogo dos Blues na preparação para a temporada 2025/26 e a estreia não-oficial do brasileiro pela equipe.
O atacante começou o duelo muito ativo pelo lado direito, tentando dribles e constantemente fazendo associações com Palmer. A recompensa veio rápido, aproveitando rebote de finalização do companheiro inglês no travessão.
Com o jovem de 18 anos na ponta direita, o técnico Enzo Maresca optou por mandar um time mesclado a campo. Assim, o Chelsea iniciou a partida com: Jørgensen; Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Cole Palmer; Estêvão, Delap e Tyrique George.
Apesar de com alguns destaques como Palmer, Caicedo e Cucurella serem escalados entre os titulares, outros nomes como Enzo Fernández, Reece James e Pedro Neto começam no banco. Além deles, o brasileiro João Pedro e os recém-contratados Jorrel Hato e Jamie Gittens também estão entre os suplentes.
A partida marca também o reencontro do Chelsea com a torcida após o título da Copa do Mundo de Clubes, conquistado nos Estados Unidos. O clube aproveitou a oportunidade para apresentar o troféu da competição aos presentes no Stanford Bridge.
Do outro lado, o Bayer Leverkusen faz o quinto amistoso nesta pré-temporada, que teve inicio no Rio de Janeiro. Até aqui, a equipe alemã foi derrotada pelo sub-20 do Flamengo e venceu Bochum, também da Alemanha, Fortuna Sittard, da Holanda, e Pisa, da Itália.
Para enfrentar o Chelsea, o técnico Erik ten Hag mandou a campo o seguinte time: Flekken; Tapsoba, Quansah e Hincapié; Tella; Andrich, Garcia e Grimaldo; Maza, Schick e Adli.
