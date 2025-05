Após a classificação heroica da Inter de Milão para a final da Champions League, os holofotes se voltaram para Sommer, um dos grandes protagonistas do clube italiano - se não o maior - no jogo de volta da semifinal contra o Barcelona. Apesar dos três gols sofridos na vitória por 4 a 3, o goleiro fez defesas milagrosas e salvou o time diversas ocasiões, evitando mais gols do time espanhol e, possivelmente, a derrota e a eliminação da equipe. Mas quem é o goleiro? Conheça a carreira do suíço.

Um dos grandes protagonistas da classificação do Inter de Milão, Sommer teve uma ótima atuação na meta nerazzurra. O goleiro suíço colocou seu nome na história do clube, após uma carreira um tanto quanto discreta. O jogador, que já passou por Basel, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique, chegou à Inter de Milão para substituir Onana - e rapidamente se firmou como peça-chave da equipe.

Sommer foi eleito o melhor jogador da partida no confronto entre Barcelona e Inter de Milão (Foto: Reprodução/Uefa)

Início da carreira

Yann Sommer começou sua formação no FC Basel, tradicional clube suíço, onde deu os primeiros passos como profissional. Passou por empréstimos ao FC Vaduz, de Liechtenstein, e ao Grasshopper, ganhando minutos e experiência. De volta ao Basel, conquistou espaço como titular e acumulou títulos da Super League, sendo campeão nacional em quatro temporadas consecutivas entre 2010 e 2014.

Borussia Mönchengladbach (2014–2023)

A transferência para o Borussia Mönchengladbach veio em 2014, após a saída de Marc-André ter Stegen para o Barcelona. Sommer assumiu a camisa 1 e, ao longo de nove anos, se firmou como um dos goleiros mais confiáveis da Bundesliga. Conhecido pela regularidade, pelo bom jogo com os pés e por defesas importantes, especialmente em jogos grandes, o suíço ajudou o clube a manter presença constante nas competições europeias.

continua após a publicidade

Bayern de Munique (2023)

No início de 2023, o Bayern de Munique recorreu a Sommer para substituir Manuel Neuer, que havia sofrido uma grave lesão. O goleiro foi contratado como solução imediata e, mesmo em uma passagem breve, teve participação segura. Contribuiu para o título da Bundesliga 2022/23, embora tenha deixado o clube ao final da temporada.

Inter de Milão (2023–)

Em agosto de 2023, Sommer foi anunciado pela Inter de Milão, que buscava um substituto para Onana, vendido ao Manchester United. A adaptação foi rápida: com liderança e experiência, o goleiro suíço se consolidou como titular e figura importante na equipe. Ao longo da temporada, teve atuações consistentes e participou diretamente na campanha que levou a Inter à conquista do Campeonato Italiano 2023/24, o 20º Scudetto da história do clube. Na terça-feira (6), o jogador escreveu mais um capítulo em sua história na Inter de Milão, salvando o clube com grandes defesas.

Yan Sommer x Barcelona:

⌛120 minutos jogados

🧤7 defesas (5 em chutes dentro da área)

❌3 gols sofridos

🥅0.95 gols evitados

💥3 socos

⚽2 bolas áereas afastadas

💫7 cortes

✅56% acerto no passe

🎩9/27 passes longos certos (33%)

💢Nota Sofascore 8.1

Yan Sommer na carreira:

🥅800 jogos

⚽933 gols sofridos

⌛268 jogos sem sofrer gol (33%)

🏆10 títulos

🏆 Títulos na carreira