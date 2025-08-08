Atlético de Madrid acerta com atacante do Napoli; confira
Colchoneros pagarão mais de R$ 160 milhões por jogador importante de Conte
Com posição ativa no mercado, o Atlético de Madrid está próximo de oficializar a contratação de mais um reforço. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os Colchoneros chegaram a um acordo com o Napoli pelo atacante Giacomo Raspadori e as cifras da negociação podem ultrapassar os R$ 160 milhões.
Giacomo Raspadori já havia acertado os termos pessoais do contrato com o Atlético de Madrid nesta sexta-feira (8), mas os Colchoneros e o Napoli ainda discutiam a fórmula da negociação. Dessa forma, a transferência será fechada por 22 milhões de euros fixos (R$ 139 milhões na cotação atual), além de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) em bônus e metas a serem alcançadas pelo italiano.
A chegada de Raspadori corrobora com a intenção do Atleti revolucionar e rejuvencer seu elenco. Além do italiano de 25 anos, o Atlético de Madrid contratou Thiago Almada (24 anos), o volante Johnny (23), o meia Álex Baena (24), o lateral-esquerdo Matteo Ruggeri (23), o lateral-direito Marc Pubill (22), o zagueiro Dávid Hancko (27) e o goleiro Juan Musso (31). Em relação às saídas, os Colchoneros venderam Angel Correa, Samuel Lino e Rodrigo De Paul. Azpilicueta, Witsel, Reinildo e Saúl Ñiguez tiveram seus vínculos encerrados e deixaram o clube.
Atlético supera R$ 1 bilhão em gastos na janela
O Atlético de Madrid está prestes a anunciar seu oitavo reforço para a temporada 2025/26 e, com isso, superará R$ 1 bilhão em gastos. Com Raspadori, os Colchoneros terão desembolsado 171 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão na cotação atual) em contratações.
- Álex Baena (Villarreal): 42 milhões de euros (R$ 265,5 milhões)
- Hancko (Feyenoord): 30 milhões de euros (R$ 189,6 milhões)
- Johnny Cardoso (Real Betis): 24 milhões de euros (R$ 151,7 milhões)
- Giacomo Raspadori (Napoli): 22 milhões de euros (R$ 139 milhões)
- Thiago Almada (Lyon): 21 milhões de euros (R$ 132,7 milhões)
- Matteo Ruggeri (Atalanta): 17 milhões de euros (R$ 107,4 milhões)
- Marc Pubill (Almería): 12 milhões de euros (R$ 75,8 milhões)
- Juan Musso (Atalanta): 3 milhões de euros (R$ 19 milhões)
